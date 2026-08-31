Туреччина зацікавлена у відновленні "зернової угоди". Про це пише Reuters.

Що відомо про наміри Туреччини?

У понеділок, 31 серпня очільник дипломатичного відомства країни підтвердив, що веде активний обмін інформацією як з Києвом, так і з Москвою. Про це Хакан Фідан розповів на пресконференції.

Дипломат зазначив, що Анкара зараз працює над проєктом нової зернової угоди або аналогічного договору для стабілізації ситуації в Чорному морі. За його словами, нинішня напруженість у регіоні безпосередньо впливає не лише на безпеку судноплавства, а й на міжнародні постачання продовольства, адже сільськогосподарська продукція не може потрапити на світові ринки у необхідних обсягах.

Ми підготували план і підтримуємо зв’язок з обома сторонами щодо цього плану. Якщо з’являться необхідні умови, ми працюватимемо, зокрема, над досягненням ще однієї угоди, подібної до зернової,

– заявив Фідан.

Він також додав, що ціла низка країн зверталася до Туреччини з проханням вплинути на кризу в Чорному морі та допомогти її врегулювати.

Що відомо про ситуацію у Чорному морі?

Зверніть увагу! Між Україною та Росією 22 липня 2022 року була підписана "Зернова угода" за посередництва Туреччини та ООН. Проте майже через рік, 17 липня 2023 року саме Кремль порушив домовленості та вийшов з договору, створивши небезпечну ситуацію в акваторії.

Зазначимо, що загострення ситуації у регіоні суттєво вплинуло на експортні можливості Києва та Москви. Через бойові дії та атаки на портову інфраструктуру сукупний експорт пшениці стрімко скоротився, створюючи загрози для світового ринку.

У Туреччині шукали варіанти, які дозволили б зберегти торгівлю й зменшити ризики для кораблів. Місцеві ЗМІ писали, що морська безпека в регіоні вимагає не ситуативних рішень, а продуманої системи захисту.