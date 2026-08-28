Новый король Норвегии официально вступил на престол под именем Хокон VIII

В пятницу, 28 августа, новый монарх Норвегии Хокон VIII официально вступил на престол после смерти своего отца, короля Харальда V. Новый глава государства уже возглавил внеочередное заседание Государственной Рады в Королевском дворце в Осло.

Об этом сообщает издание NRK.

Что известно о вступлении на престол нового короля в Норвегии?

Около 11:00 по местному времени Хокон VIII прибыл в Королевский дворец в Осло в сопровождении кронпринцессы Ингрид Александры. Вскоре в здание также прибыли члены Кабинета министров страны.

Внеочередная встреча членов правительства началась с минуты молчания в знак скорби по умершему Харальду V, после чего правительство было официально уведомлено о кончине монарха. В 11:30 состоялось заседание Государственной Рады, которое впервые возглавил новый король.

Обращаясь к членам правительства, Хокон VIII объявил о передаче полномочий в соответствии с конституционными нормами страны.

Мой долг – сообщить Государственной Раде, что мой дорогой отец, Его Величество король Харальд V, скончался сегодня, 28 августа 2026 года, в 06:35 утра, и что, в соответствии с положениями Конституции, я вступил на престол в качестве короля Норвегии,

– сказал он.

Новый монарх объявил, что будет носить имя Хокон VIII и сохранит королевский девиз "Все ради Норвегии", который использовали его отец, дед и прадед. Он также выразил благодарность правительству и всему норвежскому народу за поддержку и сочувствие королевской семье.

В связи с вступлением нового короля на престол ряд членов королевской семьи изменили свои официальные титулы. Супруга монарха Метте-Марит отныне именуется Ее Величество Королева.

Старшая дочь короля Ингрид Александра получила титул Ее Королевское Высочество Кронпринцесса. В то же время королева Соня сохранила титул королевы, однако больше не использует обращение "Ее Величество".

Сразу после завершения заседания Государственной Рады королевский флаг на крыше дворца вновь подняли на полную высоту в честь нового монарха. При этом на балконе дворца флаг будет оставаться приспущенным до завершения церемонии похорон Харальда V. В стране объявлен период национального траура.

Во вторник Хокон VIII принесет официальную присягу в Стортинге. По словам председателя парламента Масуда Гараххани, король провозгласит: "Я обещаю и клянусь править королевством Норвегия в соответствии с его конституцией и законами, да поможет мне Бог всемогущий и всеведущий".

Отметим, что согласно конституционным нормам Норвегии пост главы государства не остается вакантным, поэтому наследник становится монархом сразу после смерти предшественника. Процедура коронации в стране отсутствует, однако предыдущие короли Олав V и Харальд V проходили обряд освящения в соборе Нидарос.

Хокон родился в 1973 году как наследник престола и постепенно брал на себя выполнение официальных обязанностей. Что он сделал в 18-летнем возрасте: он принес письменную присягу на исполнение функций регента, и аналогичную процедуру теперь должна пройти кронпринцесса Ингрид Александра.

Король Харальд V скончался в возрасте 89 лет после ухудшения состояния здоровья во время лечения от гемолитической анемии. 27 августа, после сообщений об ухудшении состояния монарха, жители начали приносить цветы, флаги и лампадки к королевскому дворцу.