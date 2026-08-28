Сердце короля остановилось в 06:35 в Норвегии. Что известно о его болезни и последних днях жизни – смотрите далее в материале 24 Канала.

В последние недели жизни Харальд V проходил лечение от гемолитической анемии – заболевания, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать. Из-за этого организму не хватает здоровых эритроцитов, что может вызывать сильную усталость и одышку.

Король уже проходил лечение от этой болезни, но 17 августа его госпитализировали из-за скопления жидкости в организме. Поэтому ему пришлось остаться под наблюдением врачей.

Впоследствии состояние короля ухудшилось, и у него обнаружили бактериальную инфекцию крови. Врачи назначили ему антибиотики, однако 27 августа королевский двор сообщил, что состояние Харальда является очень тяжелым.

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Отметим, что это была не первая госпитализация короля за последние годы. В 2024 году Харальд V заболел во время частной поездки в Малайзию и перенес инфекцию. После этого ему установили кардиостимулятор.

Из-за проблем со здоровьем король Норвегии в последние годы постепенно сокращал количество официальных мероприятий, однако не планировал отрекаться от престола.