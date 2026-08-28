Серце короля зупинилося о 06:35 у Норвегії. Що відомо про його хворобу та останні дні життя – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Останні тижні життя Гаральда V проходив лікування від гемолітичної анемії – захворювання, за якого еритроцити руйнуються швидше, ніж організм встигає їх відновлювати. Через це організму не вистачає здорових еритроцитів, що може спричиняти сильну втому та задишку.

Король уже проходив лікування від цієї хвороби, але 17 серпня його госпіталізували через накопичення рідини в організмі. Тому йому довелося залишитися під наглядом лікарів.

Згодом стан короля погіршився, і в нього виявили бактеріальну інфекцію крові. Лікарі призначили йому антибіотики, однак 27 серпня королівський двір повідомив, що стан Гаральда є дуже тяжким.

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Зауважимо, що це була не перша госпіталізація короля останніми роками. У 2024 році Гаральд V захворів під час приватної поїздки до Малайзії та переніс інфекцію. Після цього йому встановили кардіостимулятор.

Через проблеми зі здоров'ям король Норвегії в останні роки поступово скорочував кількість офіційних заходів, однак не планував зрікатися престолу.

