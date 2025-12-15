Мир до 24 февраля и гарантии для России: новый премьер Чехии снова скандально высказался о войне

Андрей Бабиш высказался о мирных переговорах. 15 декабря он стал премьером Чехии и говорил о мире на пресс-конференции по случаю принятия присяги.

Что сказал Бабиш о мире в Украине?

По мнению Бабиша, было бы хорошо, чтобы война в Украине закончилась к ее четвертой годовщине, то есть до февраля 2026 года.

Было бы хорошо, если бы господа Трамп, Макрон, Мерц, Стармер, Зеленский, Путин договорились о прекращении огня и поставили себе цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины 24 февраля эта война закончилась, и все стороны получили гарантии безопасности,

– сказал он.

Под всеми сторонами имеется в виду также и Россия. То есть Бабиш призвал предоставить России гарантии безопасности – тезис, который часто продвигает сама Россия и ее сателлиты.

Премьер продолжил свою мысль, мол, стороны должны начать говорить о мире, а не только о войне. Этот тезис, например, продвигает Виктор Орбан.

Что касается помощи Украине, то Бабиш говорил о гуманитарной. Мол, Чешская Республика ежегодно вносит 62 миллиарда крон в европейский бюджет, из которого Украина получает много денег.

Обратите внимание! Одним из предвыборных обещаний Бабиша было прекращение военной помощи Украине.

Чиновники, назначенные Бабишем, тоже привязали вопрос войны и мира к своей карьере.

Так, новый министр иностранных дел Петр Мацинка из партии автомобилистов заявил, что, возможно, кабинет министров формируется, в ситуации, когда война заканчивается.

"Это большое отличие от правительства, которое ушло сегодня. На то правительство повлияло то, что война началась практически через несколько недель или месяцев после его назначения. Было бы хорошо, если бы мы могли остановить конфликт совместными силами, желательно до 24 февраля 2026 года", – сказал Мацинка.

Справка. Петр Фиала был премьером Чехии с 28 ноября 2021 года по 9 декабря 2025 года. Интересно, что Бабиш уже возглавлял правительство и был предшественником Фиалы, а теперь стал его преемником.

Кто вошел в коалицию в Чехии?

Миллиардер Бабиш пообещал бороться за чешские интересы "не только дома, но и во всем мире".

Большинство должностей в правительстве получила ANO ("Партия недовольных граждан). В коалицию вошли и праворадикальная "Свобода и прямая демократия" и правопопулистская партия "Автомобилисты для себя" или, как их называют в Чехии, мотористы.

Таким образом, новое чешское правительство имеет правое направление.