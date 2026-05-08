"1000 на 1000": Трамп анонсировал масштабный обмен пленными

Дональд Трамп анонсировал масштабный обмен военнопленными. По его словам, стороны согласовали вернуть по 1000 пленных с каждой стороны.

Об этом президент США сообщил в своей социальной сети Truth Social. Заявление Трампа подтвердили и в Украине.

Смотрите также Трамп объявил 3-дневное перемирие в войне в Украине

Что анонсировал Трамп?

Американский лидер сделал ряд заявлений относительно войны в Украине. Трамп анонсировал, что в ближайшее время состоится масштабный обмен пленными. Известно, что в Украину вернутся 1000 военных, взамен и в Россию поедут столько же пленных.

Кроме того, президент США сообщил о перемирии, которое продлится 3 дня. По его словам, прекращение огня должно действовать 9, 10 и 11 мая и предусматривать полную остановку боевых действий.

По словам американского президента, инициатива о перемирии исходила непосредственно от него, а ее поддержали президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин.

Трамп также выразил надежду, что это станет началом завершения полномасштабной войны. Он добавил, что переговоры по окончательному урегулированию конфликта продолжаются, а стороны якобы "ежедневно приближаются" к завершению боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слова Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально.

Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой,

– написал президент.

Почему обмен пленными является важным для Украины?

Обмен пленными является для Украины одним из важнейших способов возвращения людей из российской неволи. Несмотря на сложные переговоры и затягивание процесса со стороны России, государство продолжает бороться за каждого военного и гражданского.

Прежде всего это вопрос спасения жизни, ведь многие пленные подвергаются пыткам, жестокого обращения и нуждаются в лечении после возвращения. Кроме того, обмены поддерживают боевой дух украинских военных и дают семьям надежду на возвращение близких.

Украина также демонстрирует соблюдение международного права, должным образом относясь к пленным и привлекая международные организации к контролю за условиями содержания украинцев в России.

Что известно о последнем обмене военнопленными?

В рамках обмена 24 апреля 2026 года домой вернулись 193 украинских военных. Среди освобожденных есть раненые защитники, а также те, против кого Россия ранее открыла уголовные дела.

В Украину вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта. Они участвовали в боевых действиях на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях, защищая страну на разных участках фронта.

Сообщается, что самому молодому из освобожденных военных 24 года, и он находился в плену с 2023 года, тогда как самому старшему – 60. Все возвращенные защитники пройдут полное медицинское обследование и курс реабилитации, а государство обеспечит их дальнейшую реинтеграцию в общество после длительного пребывания в изоляции.