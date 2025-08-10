Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой будет включать обмен территориями. Ожидается, что территориальные вопросы он обсудит с Путиным 15 августа на Аляске.

В СМИ появилась информация, что, якобы, Путин хочет, чтобы Украина вывела свои войска с Донбасса. Диктатор, взамен, согласится на замораживание боевых действий на остальной территории. Отдельные СМИ предполагают, что россияне могут оставить оккупированные участки Сумщины и Харьковщины, передает 24 Канал.

Будет ли обмен территориями между Украиной и Россией?

В эфире NBC News республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что считает обмен территориями между Россией и Украиной неизбежным.

По его словам, украинцы не смогут выгнать россиян со всей своей территории. В то же время, по мнению Грэма, у россиян нет сил для наступления на Киев.

"В конце концов, обмен территориями состоится", – подытожил политик.

Грэм подчеркнул важность в дальнейшем вооружать Украину. Он убежден, что именно сильная украинская армия – возможность избежать Третьей мировой войны.

К слову, возможный обмен территориями прокомментировал и посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Он отметил, что территории, которые не контролируют стороны, они не получат за просто так.