Россия, очевидно, не заинтересована в прекращении огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от передачи территорий России. Украина и не может получить значительной выгоды от "обменов" Трампа.

По мнению аналитика CNN Ника Патона Волша, от такого соглашения Украина может получить крошечные участки приграничных территорий, оккупированные Россией в Сумской и Харьковской областях, но реалистично не более.

Целью этого является прекращение огня, но Путин и раньше не поддерживал этот шаг без дополнительного обсуждения, поэтому маловероятно, что что-то изменилось сейчас, когда Россия имеет инициативу на фронте.

Европа же боится повторить ошибку министра иностранных дел Великобритании Невилла Чемберлена в 1938 году. Подписанный с Германией Мюнхенский договор не смог предотвратить дальнейшее вторжение немецких войск в Чехословакию. Россия уже неоднократно подписывала что-то с Украиной и не выполняла своих обещаний.

Путин с самого начала четко дал понять, чего он хочет: вся Украина покорена или оккупирована, а также стратегическая перезагрузка с США, которая предусматривает отказ от Киева,

– подчеркивают в CNN.

Теплая встреча с Путиным может добавить Трампу терпения для еще большего количества технических встреч. Киев может получить предложение, которое вполне соответствует интересам Москвы.

В CNN отмечают, что Макрон снова говорит с Трампом и псевдопереговоры с Россией могут продолжиться. Путин хочет выиграть время для продолжения завоеваний, и у него, похоже, вот-вот это получится.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа 2025 года на Аляске.