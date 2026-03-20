"Он как 6-летний ребенок": в ЕС пытаются убедить Орбана поддержать кредит для Украины

Виктор Орбан участвует в европейских саммитах уже 16 лет. На встрече в Брюсселе, которая может стать для политика последней, он столкнулся с тем, что лидеры ЕС фактически разделились на "хорошего" и "плохого" полицейских, пытаясь убедить поддержать кредит для Украины на 90 миллиардов евро.

Об этом говорится в материале Politico.

Как Европа может повлиять на Орбана?

Виктор Орбан отказался выполнить обещание, которое дал в декабре: то есть поддержать выделение кредита Украине. По словам европейских лидеров, это подрывает основы принятия решений в Евросоюзе, которые базируются на соблюдении взятых обязательств.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что такие действия нарушают один из ключевых принципов сотрудничества, подрывают способность ЕС действовать и вредят репутации.

На фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, которая усилила ощущение бессилия Европы, лидеры рассчитывали хотя бы обеспечить финансовую поддержку Украине – в конфликте, где ЕС имеет больше возможностей влияния,

– говорится в материале.

Однако атмосфера на саммите была напряженной, и даже выступление Владимира Зеленского, который присоединился по видеосвязи, не способствовал улучшению ситуации.

Лидеры ЕС разделились в подходах к Орбану: большинство давили на него жесткой критикой.

Это была очень, очень жесткая критика, и ощущение было такое, что так просто не может продолжаться. Я никогда не слышал такой жесткой критики на саммите ЕС в отношении кого-то, никогда,

– заявил журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В то же время некоторые политики попробовали противоположный подход. Так, глава итальянского правительства Джорджия Мелони и Барт Де Вевер из Бельгии попытались апеллировать к эго Орбана, сочувственно высказываясь о понимании его позиции.

Вы должны относиться к нему как к 6-летнему ребенку, вы должны подстраиваться под него,

– сказал один из дипломатов.

Перед саммитом в ЕС подготовили компромисс, который должен был позволить Орбану сохранить лицо накануне выборов и одновременно поддержать кредит. В частности, рассматривалась возможность отсрочить выделение средств до восстановления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", который в январе был поврежден во время российской атаки.

После саммита Орбан заявил, что ему удалось "сломать нефтяную блокаду" и защитить интересы Венгрии.

Вскоре в Венгрии состоятся выборы