"Он как 6-летний ребенок": в ЕС пытаются убедить Орбана поддержать кредит для Украины
- Лидеры ЕС разделились на "хорошего" и "плохого" полицейских, пытаясь убедить Виктора Орбана поддержать кредит для Украины.
- Орбан отказался выполнить обещание поддержать кредит, что вызвало жесткую критику со стороны большинства лидеров ЕС, тогда как некоторые политики пытались действовать мягче.
Виктор Орбан участвует в европейских саммитах уже 16 лет. На встрече в Брюсселе, которая может стать для политика последней, он столкнулся с тем, что лидеры ЕС фактически разделились на "хорошего" и "плохого" полицейских, пытаясь убедить поддержать кредит для Украины на 90 миллиардов евро.
Об этом говорится в материале Politico.
Как Европа может повлиять на Орбана?
Виктор Орбан отказался выполнить обещание, которое дал в декабре: то есть поддержать выделение кредита Украине. По словам европейских лидеров, это подрывает основы принятия решений в Евросоюзе, которые базируются на соблюдении взятых обязательств.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что такие действия нарушают один из ключевых принципов сотрудничества, подрывают способность ЕС действовать и вредят репутации.
На фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, которая усилила ощущение бессилия Европы, лидеры рассчитывали хотя бы обеспечить финансовую поддержку Украине – в конфликте, где ЕС имеет больше возможностей влияния,
– говорится в материале.
Однако атмосфера на саммите была напряженной, и даже выступление Владимира Зеленского, который присоединился по видеосвязи, не способствовал улучшению ситуации.
Лидеры ЕС разделились в подходах к Орбану: большинство давили на него жесткой критикой.
Это была очень, очень жесткая критика, и ощущение было такое, что так просто не может продолжаться. Я никогда не слышал такой жесткой критики на саммите ЕС в отношении кого-то, никогда,
– заявил журналистам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
В то же время некоторые политики попробовали противоположный подход. Так, глава итальянского правительства Джорджия Мелони и Барт Де Вевер из Бельгии попытались апеллировать к эго Орбана, сочувственно высказываясь о понимании его позиции.
Вы должны относиться к нему как к 6-летнему ребенку, вы должны подстраиваться под него,
– сказал один из дипломатов.
Перед саммитом в ЕС подготовили компромисс, который должен был позволить Орбану сохранить лицо накануне выборов и одновременно поддержать кредит. В частности, рассматривалась возможность отсрочить выделение средств до восстановления поставок нефти по трубопроводу "Дружба", который в январе был поврежден во время российской атаки.
После саммита Орбан заявил, что ему удалось "сломать нефтяную блокаду" и защитить интересы Венгрии.
Вскоре в Венгрии состоятся выборы
Парламентские выборы в Венгрии состоятся уже 12 апреля. Социологические опросы демонстрируют противоречивую картину. По данным независимых центров и структур, связанных с оппозиционной силой "Тиса", ее лидер Петер Мадьяр опережает действующего премьера на 8 – 10 процентных пунктов.
В то же время исследования организаций, близких к партии "Фидес", фиксируют уверенное преимущество Орбана.
Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что партии идут на одном уровне. По его словам, Орбан использует образ Зеленского как "внешнего врага" в предвыборной кампании, которую координируют люди из Кремля.