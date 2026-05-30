Сторонники Трампа хотят устроить Орбана в ООН: зачем им это нужно

Виктор Орбан много лет был премьером Венгрии, но проиграл выборы. Его преемник Петер Мадьяр обещал расследовать возможные преступления предыдущей власти. Поэтому движение MAGA хочет спасти Орбана.

Об этом сообщили расследователи VSquare. Они сослались на собственные источники, подчеркнув, что многие слышали об этом сценарии.

Смотрите также Конец для Стармера? Тот, кто придет ему на замену, станет кошмаром для Украины, Европы и Британии

Как поможет Орбану должность в ООН?

Как рассчитывают в MAGA, это предоставит бывшему венгерскому премьеру дипломатический иммунитет. Тогда официальный Будапешт не сможет привлечь Орбана к ответственности.

Поэтому даже не важно, какую именно должность займет Орбан. Но этот план имеет много недостатков.

Во-первых, полный дипломатический иммунитет имеют только генеральный секретарь ООН, его заместители и помощники. Лица низшего ранга в ООН его не имеют, к тому же они не защищены от преследований за действия на предыдущих должностях, которые были до ООН.

Интересно! Полный дипломатический иммунитет эквивалентен иммунитету посла. А это означает защиту практически от всех юридических процессов, в том числе уголовного преследования, для чиновника / чиновницы, его жены / ее мужа и их несовершеннолетних детей.

Во-вторых, Орбан вряд ли сможет стать генсеком ООН, хотя борьба за это место уже началась. Осенью 2026 года изберут нового главу организации, который заступит на должность 1 января 2027 года.

Фаворитом считают Рафаэля Гросси, который возглавляет МАГАТЭ. Впрочем, Рафаэль Гросси – аргентинец, а у Орбана прекрасные отношения с тамошним президентом Хавьером Милеем.

К тому же бывший премьер Венгрии перевез семью в США.

Орбан намерен поехать в США этим летом на Чемпионат мира по футболу, тогда как дочь Орбана Рагель и зять Иштван Тиборч уже переехали в Нью-Йорк, обеспечив себе готовую семейную базу,

– информирует VSquare.

Там предположили, что Орбан может задержаться в США "значительно дольше, чем футбольный матч". Если же он получит работу в ООН, то ему не придется просить политического убежища.