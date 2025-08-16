Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который прошел в Анкоридже, мир стал безопаснее, чем был до того, и недоразумениям наступил конец.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Как Орбан отреагировал на встречу на Аляске?

В контексте недавних переговоров американской и российской сторон в штате Аляска Виктор Орбан заявил о якобы положительном результате встречи. Он пожелал, чтобы "каждые выходные были такими же хорошими".

Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают структуру своего сотрудничества и обмениваются недружественными сообщениями. Теперь этому наступил конец. Сегодня мир безопаснее, чем был вчера,

– написал он.

В то же время отметим, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еще 7 лидеров стран-членов ЕС подготовили совместное заявление по встрече Трампа и Владимира Путина. Они поддержали усилия президента США

Лидеры европейских государств заверили, что готовы способствовать организации трехстороннего саммита Украины, России и США, а также отметили важность гарантий безопасности для Украины и поддержке ее европейской интеграции.