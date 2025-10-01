Виктор Орбан накануне сделал ряд дерзких заявлений. Например, что страна не боится российских дронов и будет их сбивать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Виктора Орбана.

Что сказал Орбан о российских дронах?

Венгерский премьер подчеркнул, что не понимает позиции западных стран. Мол, ЕС значительно сильнее России, но страны-члены "ведут себя так, будто боятся".

Россияне – это 131 миллион человек, скажем, 140. Европейский Союз – это более 400 миллионов человек. ВВП россиян размером с арахис, наш – огромный, поэтому общие экономические показатели несопоставимы. То, что россияне тратят на военные расходы, – это лишь часть того, что мы тратим в Западной Европе вместе, в 27 странах вместе. Поэтому мы сильнее во всех измерениях,

– сказал Орбан.

По его словам, если российские дроны залетят в Венгрию, то их "конечно, собьют". Орбан отметил, что в его стране не боятся российских БПЛА. Но в Европе в целом боятся.

"Я никогда не понимал, почему, если мы сильнее, почему мы говорим, будто мы слабые? Россия не может нам навредить. Ну и что? Россия слабая по сравнению с нами, слабая в военном плане, экономически слабая и численно слабая. Мы – сильные. Мы должны вести себя как сильное сообщество. По сравнению с этим они играют в игру, что мы слабые. Я этого терпеть не могу..." – объяснил он.

Орбан заявил: ежедневно "тратит много часов на рассмотрение вопросов войны". Речь о войне в Украине и заявлениях Киева, а также о том, что говорят в ЕС и НАТО. Но на уточнение журналиста, есть ли ответ на эти военные вопросы, Орбан сказал странно: "Это произойдет, когда возникнет ситуация".

