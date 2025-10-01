Венгрия будет сбивать российские дроны, – Орбан
- Виктор Орбан заявил, что Венгрия не боится российских дронов и будет их сбивать, если они залетят в страну.
- Орбан считает, что ЕС сильнее России во всех измерениях, и не понимает, почему европейские страны действуют, будто боятся России.
Виктор Орбан накануне сделал ряд дерзких заявлений. Например, что страна не боится российских дронов и будет их сбивать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Виктора Орбана.
Что сказал Орбан о российских дронах?
Венгерский премьер подчеркнул, что не понимает позиции западных стран. Мол, ЕС значительно сильнее России, но страны-члены "ведут себя так, будто боятся".
Россияне – это 131 миллион человек, скажем, 140. Европейский Союз – это более 400 миллионов человек. ВВП россиян размером с арахис, наш – огромный, поэтому общие экономические показатели несопоставимы. То, что россияне тратят на военные расходы, – это лишь часть того, что мы тратим в Западной Европе вместе, в 27 странах вместе. Поэтому мы сильнее во всех измерениях,
– сказал Орбан.
По его словам, если российские дроны залетят в Венгрию, то их "конечно, собьют". Орбан отметил, что в его стране не боятся российских БПЛА. Но в Европе в целом боятся.
"Я никогда не понимал, почему, если мы сильнее, почему мы говорим, будто мы слабые? Россия не может нам навредить. Ну и что? Россия слабая по сравнению с нами, слабая в военном плане, экономически слабая и численно слабая. Мы – сильные. Мы должны вести себя как сильное сообщество. По сравнению с этим они играют в игру, что мы слабые. Я этого терпеть не могу..." – объяснил он.
Орбан заявил: ежедневно "тратит много часов на рассмотрение вопросов войны". Речь о войне в Украине и заявлениях Киева, а также о том, что говорят в ЕС и НАТО. Но на уточнение журналиста, есть ли ответ на эти военные вопросы, Орбан сказал странно: "Это произойдет, когда возникнет ситуация".
Другие заявления Орбана в интервью
Венгерский чиновник считает, будто Россия выиграла в войне, и "вопрос лишь в том, когда и с кем они заключат мир".
Что касается венгерских беспилотников, которые, по сообщению Зеленского, нарушили воздушное пространство Украины, Орбан призвал смотреть на Восток. Мол, со стороны Будапешта нет угрозы, а Украина занимается не тем.
А даже если венгерские БПЛА залетели в Украину, то "этот вопрос не должен беспокоить украинцев". Орбан убежден, что суверенитет и независимость Украины закончились, когда Россия захватила территории. А потому Украина якобы прекратит существовать, если Европа перестанет поддерживать ее финансово.