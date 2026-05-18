Международный уголовный суд выдал секретные ордера на арест чиновников Израиля: о ком идет речь

Международный уголовный суд (МУС) обратился с запросом на засекреченные ордера на арест нескольких израильских чиновников, впрочем, их имена пока не разглашаются. Также ранее сообщалось, что прокуратура МСК рассматривала возможность открытия дел в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира.

Об этом информирует издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

Какие детали относительно ареста чиновников сейчас известны?

Источники издания сообщают, что, вероятно, речь идет об аресте двух политиков и двух военных чиновников. Впрочем пока их имена остаются тайной, так как и сроки возможной выдачи ордеров.

Согласно уставу МУС, подозреваемый не обязаны заблаговременно сообщать о существовании ордеров на арест. Собеседники издания утверждают, что именно тайный характер таких решений увеличивает вероятность задержания, тогда как обнародование ордеров позволяет политикам избегать поездок в государства, где им может грозить арест.

Какие израильские чиновники уже имеют ордера на арест?

Напомним, что в конце 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Чиновников подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период с 8 октября 2023 года и до 20 мая 2024 года, которые происходили во время военной операции в Секторе Газа. Суд тогда отмечал, что речь идет о массовом голоде, убийствах, преследования и преднамеренные удары по гражданскому населению.

Заметим, что операция Израиля в Секторе Газа началась после нападения 7 октября 2023 года на юг Израиля со стороны палестинской группировки "Хамас", которая в США и ЕС признана террористической. Тогда боевики убили более тысячи человек, а более 250 человек были взяты в заложники и вывезены в Газу.

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что задержит Биньямина Нетаньяху, если тот прибудет в его страну. Он отметил, что Венгрия является членом Международного уголовного суда (МУС), поэтому будет выполнять свои обязанности, а любое лицо, в отношении которого есть ордер МУС на арест, будет задержана после въезда в страну.