Путину советовали атаковать Банковую баллистическими ракетами, – Лукашенко
- Александр Лукашенко заявил, что Путину предлагали нанести удар ракетами "Орешник" по Банковой в Киеве, но тот отказался.
- Россия уже использовала ракету "Орешник" во время атаки на Днепр в 2024 году, но серийное производство еще не начато.
- Название "Орешник" касается научно-исследовательской работы, а сама система известна как "Кедр" и может нести ядерное оружие.
Александр Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить ракетами "Орешник" по Банковой в Киеве. Но тот вроде бы запретил.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на белорусский пропагандистский Telegram-канал. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое громкое заявление о войне России против Украины.
Лукашенко заявил, что Путин не позволил бить "Орешником" по Киеву
Он утверждает, что Владимиру Путину предлагали нанести удар баллистическими ракетами "Орешник" по Офису президента Украины в центре Киева.
По словам Лукашенко, якобы российскому диктатору предлагали атаковать улицу Банковую, где расположен Офис президента Украины. Впрочем, Путин вроде бы категорически отверг эту идею и ответил: "Ни в коем случае".
Такие заявления выглядят довольно противоречивыми, ведь Россия продолжает регулярно атаковать украинскую столицу ракетами и дронами, подвергая мирных жителей Киева смертельной опасности.
Слова белорусского диктатора в очередной раз демонстрируют попытки оправдать Путина и представить его "сдержанным", хотя на самом деле Россия ежедневно совершает военные преступления против Украины.
Что известно о "Орешнике"?
В ноябре 2024 года Россия уже применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" во время атаки на Днепр.
Украинская разведка объясняла, что на самом деле "Орешник" – это название российской научно-исследовательской работы, а сама система называется "Кедр". Это носитель ядерного оружия, который может использоваться как в ядерном, так и в "безъядерном" варианте.
По информации ГУР, по состоянию на октябрь 2024 года Россия имела только два опытных образца "Орешника", и о серийном производстве речь не шла.