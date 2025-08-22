Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на белорусский пропагандистский Telegram-канал. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое громкое заявление о войне России против Украины.

Лукашенко заявил, что Путин не позволил бить "Орешником" по Киеву

Он утверждает, что Владимиру Путину предлагали нанести удар баллистическими ракетами "Орешник" по Офису президента Украины в центре Киева.

По словам Лукашенко, якобы российскому диктатору предлагали атаковать улицу Банковую, где расположен Офис президента Украины. Впрочем, Путин вроде бы категорически отверг эту идею и ответил: "Ни в коем случае".

Такие заявления выглядят довольно противоречивыми, ведь Россия продолжает регулярно атаковать украинскую столицу ракетами и дронами, подвергая мирных жителей Киева смертельной опасности.

Слова белорусского диктатора в очередной раз демонстрируют попытки оправдать Путина и представить его "сдержанным", хотя на самом деле Россия ежедневно совершает военные преступления против Украины.

Что известно о "Орешнике"?