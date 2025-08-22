Про це розповідає 24 Канал з посиланням на білоруський пропагандистський Telegram-канал. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив нову гучну заяву про війну Росії проти України.
Лукашенко заявив, що Путін не дозволив бити "Орешником" по Києву
Він стверджує, що Володимиру Путіну пропонували завдати удару балістичними ракетами "Орешник" по Офісу президента України в центрі Києва.
За словами Лукашенка, нібито російському диктатору пропонували атакувати вулицю Банкову, де розташований Офіс президента України. Втім, Путін начебто категорично відкинув цю ідею й відповів: "У жодному разі".
Такі заяви виглядають доволі суперечливими, адже Росія продовжує регулярно атакувати українську столицю ракетами й дронами, наражаючи мирних жителів Києва на смертельну небезпеку.
Слова білоруського диктатора вкотре демонструють намагання виправдати Путіна й представити його "стриманим", хоча насправді Росія щодня вчиняє воєнні злочини проти України.
Що відомо про "Орешник"?
У листопаді 2024 року Росія вже застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки на Дніпро.
Українська розвідка пояснювала, що насправді "Орешник" – це назва російської науково-дослідної роботи, а сама система має назву "Кедр". Це носій ядерної зброї, який може використовуватися як у ядерному, так і в "без’ядерному" варіанті.
За інформацією ГУР, станом на жовтень 2024 року Росія мала лише два дослідні зразки "Орешника", і про серійне виробництво мова не йшла.