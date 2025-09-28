В Молдове 28 сентября состоялись парламентские выборы. После закрытия участков стало известно, какая именно партия лидирует в голосовании молдаван.

Центральную избирательную комиссию Республики Молдова.

Какие первые результаты выборов в Молдове?

По состоянию на 23:33 28 сентября ЦИК Молдовы обработала более 80% голосов избирателей. Известно, как проголосовали более 1,1 миллиона человек.

Согласно первым данным, лидерскую позицию занимает партия Майи Санду "Действие и справедливость". Пропрезидентская политическая сила пока получает более 44,55% голосов избирателей.

Второе место занимает пророссийский "Патриотический блок". Свой голос за эту политическую силу пока отдали 27,85% молдаван.

Все остальные партии пока получают менее 10% голосов избирателей.

Первые результаты парламентских выборов в Молдове / Скриншот с сайта ЦИК Молдовы

Интересно, что на зарубежных избирательных участках за партию Майи Санду пока отдали 81,1% голосов, а за "Патриотический блок" – только 4,11%. Однако здесь неожиданно 2 место занимает "Наша партия" с 4,55% голосов.

Результаты на зарубежных избирательных участках / Скриншот с сайта ЦИК Молдовы

Стоит отметить, что 101 член молдавского парламента избирается по пропорциональной системе представительства по партийным спискам в одном общенациональном избирательном округе.

Избирательный барьер на национальном уровне варьируется в зависимости от типа списка:

для партий или отдельных организаций он составляет 5%;

для избирательного блока – 7%.

Для независимых кандидатов барьер составляет 2%.

От результатов этих выборов зависит будущее Молдовы: продолжит ли страна свой евроатлантический путь, или вернется в орбиту России.

В то же время пока остается вопрос, получит ли партия Майи Санду монобольшинство в парламенте, или же ей придется формировать коалицию с другими политическими силами.

Кстати, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Марианна Присяжнюк рассказала в эфире 24 Канала, что на парламентских выборах в Молдове Россия будет пытаться провести своих политиков к власти. Поэтому молдавским властям пришлось идти на определенные меры, чтобы минимизировать влияние Москвы.

Что известно о парламентских выборах в Молдове?