Известны первые результаты парламентских выборов в Молдове: кто лидирует на данный момент
- Согласно первым результатам выборов в Молдове, лидирует партия Майи Санду "Действие и справедливость" с более 44,55% голосов. За "Патриотический блок" пока проголосовали 27,85% молдаван.
- На зарубежных участках партия Майи Санду получила 81,1% голосов, а "Патриотический блок" – 4,11%.
В Молдове 28 сентября состоялись парламентские выборы. После закрытия участков стало известно, какая именно партия лидирует в голосовании молдаван.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Республики Молдова.
Какие первые результаты выборов в Молдове?
По состоянию на 23:33 28 сентября ЦИК Молдовы обработала более 80% голосов избирателей. Известно, как проголосовали более 1,1 миллиона человек.
Согласно первым данным, лидерскую позицию занимает партия Майи Санду "Действие и справедливость". Пропрезидентская политическая сила пока получает более 44,55% голосов избирателей.
Второе место занимает пророссийский "Патриотический блок". Свой голос за эту политическую силу пока отдали 27,85% молдаван.
Все остальные партии пока получают менее 10% голосов избирателей.
Интересно, что на зарубежных избирательных участках за партию Майи Санду пока отдали 81,1% голосов, а за "Патриотический блок" – только 4,11%. Однако здесь неожиданно 2 место занимает "Наша партия" с 4,55% голосов.
Стоит отметить, что 101 член молдавского парламента избирается по пропорциональной системе представительства по партийным спискам в одном общенациональном избирательном округе.
Избирательный барьер на национальном уровне варьируется в зависимости от типа списка:
- для партий или отдельных организаций он составляет 5%;
- для избирательного блока – 7%.
- Для независимых кандидатов барьер составляет 2%.
От результатов этих выборов зависит будущее Молдовы: продолжит ли страна свой евроатлантический путь, или вернется в орбиту России.
В то же время пока остается вопрос, получит ли партия Майи Санду монобольшинство в парламенте, или же ей придется формировать коалицию с другими политическими силами.
Кстати, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Марианна Присяжнюк рассказала в эфире 24 Канала, что на парламентских выборах в Молдове Россия будет пытаться провести своих политиков к власти. Поэтому молдавским властям пришлось идти на определенные меры, чтобы минимизировать влияние Москвы.
Что известно о парламентских выборах в Молдове?
Еще накануне выборов президент Молдовы Майя Санду предупреждала, что Россия будет пытаться всячески повлиять на результаты голосования. Так, Москва использовала священников и сеть ботов для дезинформации молдаван.
В выборах, которые прошли 28 сентября, молдаване должны были выбрать, за кого отдать голоса среди членов 14 партий, 4 блоков и 4 кандидатов-самовыдвиженцев. По данным молдавских СМИ, на этих выборах конкурируют партия "Действие и солидарность" с "Патриотическим блоком", а также с партиями "Будущее Молдовы" и "Альтернатива".
После закрытия избирательных участков вечером 28 сентября в ЦИК сообщили, что явка на парламентских выборах составила 51,90%, то есть проголосовали 1 590 835 избирателей. В то же время экзитполов во время этого голосования не было.