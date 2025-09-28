Відомі перші результати парламентських виборів у Молдові: хто лідирує наразі
- Партія Маї Санду "Дія і справедливість" лідирує з 42,62% голосів після обробки понад 53% виборчих бюлетенів у Молдові.
- Проросійський "Патріотичний блок" займає друге місце з 29,77% голосів, тоді як інші партії не досягають 10%.
У Молдові 28 вересня відбулися парламентські вибори. Після закриття дільниць стало відомо, яка саме партія лідирує у голосуванні молдован.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центральну виборчу комісію Республіки Молдова.
До теми Санду буде складно боротись, – ексрозвідник сказав, як Росія впливає на вибори у Молдові
Які перші результати виборів у Молдові?
Станом на 22:47 28 вересня ЦВК Молдови обробила понад 53% голосів виборців.
Згідно з першими даними, лідерську позицію займає партія Маї Санду "Дія і справедливість". Пропрезидентська політична сила поки що отримує понад 42,62% голосів виборців.
Друге місце займає проросійський "Патріотичний блок". Свій голос за цю політичну силу наразі віддали 29,77% молдован.
Всі інші партії наразі отримують менше ніж 10% голосів виборців.
Перші результати парламентських виборів у Молдові / Скриншот з сайту ЦВК Молдови
Цікаво, що на закордонних виборчих дільницях за партію Маї Санду наразі віддали 84,45% голосів, а за "Патріотичний блок" – лише 4,35%. Наразі там підрахували лише понад 4% всіх голосів.
Результати на закордонних виборчих дільницях / Скриншот з сайту ЦВК Молдови
Варто наголосити, що 101 член молдавського парламенту обирається за пропорційною системою представництва за партійними списками в одному загальнонаціональному виборчому окрузі.
Виборчий бар'єр на національному рівні варіюється залежно від типу списку:
- для партій або окремих організацій він становить 5%;
- для виборчого блоку – 7%.
- Для незалежних кандидатів бар'єр становить 2%.
Від результатів цих виборів залежить майбутнє Молдови: чи країна продовжить свій євроатлантичний шлях, чи повернеться в орбіту Росії.
Водночас наразі лишається питання, чи здобуде партія Маї Санду монобільшість у парламенті, або ж їй доведеться формувати коаліцію з іншими політичними силами.
До речі, політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Маріанна Присяжнюк розповіла в етері 24 Каналу, що на парламентських виборах у Молдові Росія буде намагатися провести своїх політиків до влади. Тож молдавській владі довелося йти на певні заходи, аби мінімізувати вплив Москви.
Зверніть увагу! Про те, чому парламентські вибори у Молдові важливі не лише для України, але й для всієї Європи, а також які шанси у Маї Санду втримати лідерські позиції – читайте у матеріалі.
Що відомо про парламентські вибори у Молдові?
Ще напередодні виборів президентка Молдови Мая Санду попереджала, що Росія буде намагатися всіляким чином вплинути на результати голосування. Так, Москва використовувала священників та мережу ботів для дезінформації молдован.
У виборах, які пройшли 28 вересня, молдовани мали обрати, за кого віддати голоси серед членів 14 партій, 4 блоків і 4 кандидатів-самовисуванців. За даними молдавських ЗМІ, на цих виборах конкурують партія "Дія і солідарність" з "Патріотичним блоком", а також з партіями "Майбутнє Молдови" та "Альтернатива".
Після закриття виборчих дільниць увечері 28 вересня у ЦВК повідомили, що явка на парламентських виборах становила 51,90%, тобто проголосували 1 590 835 виборців. Водночас екзитполів під час цього голосування не було.