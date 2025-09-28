У Молдові 28 вересня відбулися парламентські вибори. Після закриття дільниць стало відомо, яка саме партія лідирує у голосуванні молдован.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центральну виборчу комісію Республіки Молдова.

Які перші результати виборів у Молдові?

Станом на 22:47 28 вересня ЦВК Молдови обробила понад 53% голосів виборців.

Згідно з першими даними, лідерську позицію займає партія Маї Санду "Дія і справедливість". Пропрезидентська політична сила поки що отримує понад 42,62% голосів виборців.

Друге місце займає проросійський "Патріотичний блок". Свій голос за цю політичну силу наразі віддали 29,77% молдован.

Всі інші партії наразі отримують менше ніж 10% голосів виборців.



Перші результати парламентських виборів у Молдові / Скриншот з сайту ЦВК Молдови

Цікаво, що на закордонних виборчих дільницях за партію Маї Санду наразі віддали 84,45% голосів, а за "Патріотичний блок" – лише 4,35%. Наразі там підрахували лише понад 4% всіх голосів.



Результати на закордонних виборчих дільницях / Скриншот з сайту ЦВК Молдови

Варто наголосити, що 101 член молдавського парламенту обирається за пропорційною системою представництва за партійними списками в одному загальнонаціональному виборчому окрузі.

Виборчий бар'єр на національному рівні варіюється залежно від типу списку:

для партій або окремих організацій він становить 5%;

для виборчого блоку – 7%.

Для незалежних кандидатів бар'єр становить 2%.

Від результатів цих виборів залежить майбутнє Молдови: чи країна продовжить свій євроатлантичний шлях, чи повернеться в орбіту Росії.

Водночас наразі лишається питання, чи здобуде партія Маї Санду монобільшість у парламенті, або ж їй доведеться формувати коаліцію з іншими політичними силами.

До речі, політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Маріанна Присяжнюк розповіла в етері 24 Каналу, що на парламентських виборах у Молдові Росія буде намагатися провести своїх політиків до влади. Тож молдавській владі довелося йти на певні заходи, аби мінімізувати вплив Москви.

Що відомо про парламентські вибори у Молдові?