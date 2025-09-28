Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що президентка Мая Санду постала перед багатьма викликами. Проросійські партії продовжують агітацію, тому партіям з європейськими цінностями потрібно об'єднатись.

Дивіться також Показала слабку позицію: Росія втрачає вплив на Придністров’я, – СЗР

Як Росія впливає на вибори у Молдові?

За словами генерала армії, лише в останні роки спецслужби Молдови усвідомили, що в країні діють ворожі осередки, політичні партії та бізнес. В країні є величезний відсоток сил, які відстоюють інтереси Росії.

Тому Санду і її команді буде складно боротись. Вони вже розпочали роботу проти партій, які відверто орієнтовані на Росію. Є прямі підстави, згідно з законодавством Молдови, присікати їхню діяльність на підрив суверенітету,

– наголосив він.

Маломуж зауважив, що проросійські партії агітують традиційними цінностями, які насправді є прокремлівськими. Саме тому потрібно, щоб на парламентських виборах вони програли силам, які підтримують Санду та незалежний курс Молдови.

Зверніть увагу! На парламентських виборах в Молдові не буде екзитполів. Станом на вечір 28 вересня виборчі дільниці офіційно закрили. Явка громадян становила 51,90%.

Що відомо про втручання Кремля у вибори в Молдові?