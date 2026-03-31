Про це заявили в офіційному телеграм-каналі уряду Prima Sursa.

Що відомо про інцидент у Молдові?

Служба повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксувала порушення повітряного простору безпілотником типу "Шахед" близько 21:29 30 березня.

Згідно з даними систем спостереження, дрон перетнув кордон з боку села Комарівка Одеської області та рухався у напрямку молдовського населеного пункту Шипка.

Відповідну інформацію також підтвердила українська сторона. Зазначається, що дрон перебував над кількома населеними пунктами, зокрема над Дубоссарами та Оргеївом.

Внаслідок інциденту на півночі країни було обмежено рух цивільної авіації на 15 хвилин.

Дрон зник з радарів поблизу села Клішова, що в Орхейському районі. близько 22:03. Вже о 22:18 повітряний простір Молдови було знову відкрито.

Системи спостереження за повітряним простором Національної армії продовжують моніторинг,

– ідеться у повідомленні.

