Об этом заявили в официальном телеграм-канале правительства Prima Sursa.
Что известно об инциденте в Молдове?
Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы зафиксировала нарушение воздушного пространства беспилотником типа "Шахед" около 21:29 30 марта.
Согласно данным систем наблюдения, дрон пересек границу со стороны села Комаровка Одесской области и двигался в направлении молдавского населенного пункта Шипка.
Соответствующую информацию также подтвердила украинская сторона. Отмечается, что дрон находился над несколькими населенными пунктами, в частности над Дубоссарами и Оргеевом.
В результате инцидента на севере страны было ограничено движение гражданской авиации на 15 минут.
Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова, что в Орхейском районе. около 22:03. Уже в 22:18 воздушное пространство Молдовы было вновь открыто.
Системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии продолжают мониторинг,
– говорится в сообщении.
Что известно о нарушении БпЛА воздушного пространства стран ЕС?
Вечером 30 марта Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили неизвестный беспилотник вблизи границы с Россией.
В ночь на 25 марта несколько БПЛА "заблудились" и нарушили воздушное пространство стран Балтии, а именно Латвии и Эстонии. В Эстонии дрон врезался в электростанцию.
В Объединенном штабе ВС страны предполагают, что дрон был со взрывчаткой.