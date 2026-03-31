Об этом заявили в официальном телеграм-канале правительства Prima Sursa.

Что известно об инциденте в Молдове?

Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы зафиксировала нарушение воздушного пространства беспилотником типа "Шахед" около 21:29 30 марта.

Согласно данным систем наблюдения, дрон пересек границу со стороны села Комаровка Одесской области и двигался в направлении молдавского населенного пункта Шипка.

Соответствующую информацию также подтвердила украинская сторона. Отмечается, что дрон находился над несколькими населенными пунктами, в частности над Дубоссарами и Оргеевом.

В результате инцидента на севере страны было ограничено движение гражданской авиации на 15 минут.

Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова, что в Орхейском районе. около 22:03. Уже в 22:18 воздушное пространство Молдовы было вновь открыто.

Системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии продолжают мониторинг,

– говорится в сообщении.

