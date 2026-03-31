Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ.

Что известно об атаке России на Украину в ночь на 31 марта?

В ночь на вторник вражеские войска направили на Украину 289 ударных беспилотников различных типов, в частности "Гербера" и "Италмас". Среди них – около 200 "Шахедов".

Цели были выпущены из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарская, что в России, и Гвардейского на ВОТ Крыма.

Воздушную атаку отражали подразделения авиации, зенитно-ракетные силы, средства РЭБ, а также мобильные огневые группы и операторы беспилотников Сил Лбороны Украины.

По предварительной информации Воздушных сил, по состоянию на 8:00 украинская ПВО уничтожила или нейтрализовала 267 вражеских дронов различных типов.

В то же время на 11 локациях зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА, еще на шести – падение обломков.

В ПС отметили, что воздушная тревога в некоторых регионах продолжается до сих пор и призвали соблюдать правила безопасности.

Где гремели взрывы?