Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ.
Что известно об атаке России на Украину в ночь на 31 марта?
В ночь на вторник вражеские войска направили на Украину 289 ударных беспилотников различных типов, в частности "Гербера" и "Италмас". Среди них – около 200 "Шахедов".
Цели были выпущены из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарская, что в России, и Гвардейского на ВОТ Крыма.
Воздушную атаку отражали подразделения авиации, зенитно-ракетные силы, средства РЭБ, а также мобильные огневые группы и операторы беспилотников Сил Лбороны Украины.
По предварительной информации Воздушных сил, по состоянию на 8:00 украинская ПВО уничтожила или нейтрализовала 267 вражеских дронов различных типов.
В то же время на 11 локациях зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА, еще на шести – падение обломков.
В ПС отметили, что воздушная тревога в некоторых регионах продолжается до сих пор и призвали соблюдать правила безопасности.
Где гремели взрывы?
Уже под утро 31 марта вражеские дроны ударили по Одессе. Попадание произошло в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе. Пострадал мужчина.
Также в многоэтажку попал вражеский дрон в Полтаве. В доме повреждены остекление, крыша, стены. Некоторые квартиры уже не пригодны для проживания. В результате удара погиб человек, еще два человека получили травмы.