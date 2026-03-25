Про це повідомляє Delfi.
Який дрон "заблукав" у Європі?
За словами латвійського бригадного генерала Егилса Лещинскіса, дрон може бути як російським, так і українським. Попередньо, немає ознак, що БпЛА навмисно запустили у бік Латвії.
Зазначається, що летів безпілотник на висоті менше кілометра, тому його не виявили основні радари.
За наявними у Збройних сил Латвії даними, це був безпілотник із двигуном внутрішнього згоряння. Зважаючи на все, він мав боєголовку, оскільки здетонував,
– передає видання.
Військовий розповів, що загалом тієї ночі було два випадки з невідомими повітряними цілями. Перший, ймовірно дрон, залетів з Білорусі, рухався уздовж кордону 24 хвилини та вилетів на територію Росії.
Другий об'єкт за годину помітили на підльоті до Латвії. Він прямував з боку Росії, а через 20 хвилин зник із поля зору і вибухнув біля села Добровичина. Тоді група ППО прямувала, щоб перехопити ціль.
Як передає видання, місце, де збирають уламки, охороняють військові та правоохоронці.
Чому кажуть, що дрон нібито український?
На порушення повітряного простору відреагувала прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. Вона заявила, що дрон, який впав на латвійській території, "міг бути українським".
До цього у Литві помітили невідомий безпілотник. Пані прем'єр Інги Ругінене також вважає, що він належав Україні та міг збитися зі шляху під час атаки на порт Приморськ.
Інший БпЛА залетів з території Росії в Естонію. Там він влучив у трубу електростанції, але обійшлось без суттєвих пошкоджень