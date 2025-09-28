Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Маріанна Присяжнюк. За її словами, Росія вкладала величезні ресурси, аби вплинути на парламентські вибори у Молдові. Там довелося йти на спеціальні заходи, щоб мінімізувати вплив країни-агресорки.

До теми Вибори в Молдові – 2025: які шанси в Санду втримати владу і чому це так важливо Україні та Європі

Що відомо про вибори в Молдові?

Як наголосила Присяжнюк, тамтешня ЦВК не оголошувала офіційних даних щодо виборів. Вранці було відомо лише про явку у 6%. Також там не проводять екзит-полів.

Там не буде офіційного спостереження через те, що Росія інструментувала та мілітаризувала багато чого. Починаючи від соціології та закінчуючи вуличними опитуваннями. Рішення обумовлене тим, що Молдова намагається захистити від різних втручань у виборчий процес,

– пояснила Присяжнюк.

Вже була інформація, що в Молдові виключили з виборів одну з проросійських партій "Серце Молдови" за два дні до виборів. Однак там подали апеляцію на рішення ЦВК. Від цього багато що залежить.

За них голосують. Але чи будуть голоси визнані дійсними? Треба дочекатися рішення апеляційної палати. Це – єдина проросійська партія, яка має шанс зайти в парламент. Вони не стільки зможуть змінити політичний ландшафт, як нароблять багато шуму та провокацій. І дадуть доступ прокремлівським фігурам до парламенту. Це – значні ризики,

– зазначила Присяжнюк.

При цьому "Серце Молдови" – не єдина партія, де є проросійські політики. Багато з них розкидані по різних проєктах, маскуючись, до прикладу, під євроскептиків.

Загалом є двоє лідерів. Йдеться про так званий "Патріотичний блок", де входять персонажі, на яких ставить Росія, та правляча і проєвропейська "Партія дії та солідарності".

У суспільстві Молдови зберігається розкол 50 на 50. Є сподівання, що проєвропейський курс країни допоможе врятувати діаспора. Ведеться також потужна робота з боку правоохоронців, аби нейтралізувати незаконні зовнішні втручання у виборчий процес,

– розповіла політична аналітикиня.

Вибори в Молдові: коротко