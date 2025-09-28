На парламентських виборах екзитполів не буде. Перші дані після закриття дільниць, передає 24 Канал.
Як голосували на виборах у Молдові?
28 вересня 2025 року Молдова голосувала за новий парламент, що складатиметься з 101 депутата. Від результатів цих виборів залежить, яка політична сила визначатиме курс країни, адже Молдова – парламентська республіка.
Явка громадян на парламентських виборах становила 51,90%. На дільницях проголосували 1 590 835 виборців.
Найбільше виборців було у віковій категорії 35 – 45 (23%). Далі 46 – 55 (17,8%) та 26 – 35 (17%).
Дані щодо явки виборців у Молдові / фото ЦВК
Президент Майя Санду подякувала громадянам у Молдові та за її межами за участь у голосуванні. Її опонент Ігор Додон вже вийшов з закликом до протестів проти результатів.
Довідка! "Патріотичний виборчий блок" – партія, сформована довкола експрезидента, проросійського політика Ігоря Додона. Він відстоює розвиток Молдови у бік Росії та має тісні зв'язки з Кремлем.
Партією "Дія і солідарність" (PAS) керує Мая Санду, чинна президентка Молдови з проєвропейським вектором розвитку.
Як пройшли вибори у Молдові?
Політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Маріанна Присяжнюк в ефірі 24 Каналу розповіла, що Росія вливала шалені кошти, аби вплинути на вибори у Молдові. Тому країні довелося піти на низку безпекових кроків.
За два дні до голосування виключили одну з проросійських партій "Серце Молдови". Однак та подала апеляцію. Від її результатів залежить, чи визнають голоси за партію дійсними.
Кишинів повідомляв про низку атак на виборчу інфраструктуру. Зокрема, хакери намагалися зламати сайт центральної виборчої комісії CEC.md і кількох виборчих дільниць за кордоном. Крім цього, була низка фейкових повідомлень про замінування.
Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію в посиленні втручання у вибори через використання священників та мережу ботів для дезінформації виборців у діаспорах.