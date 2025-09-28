На парламентських виборах екзитполів не буде. Перші дані після закриття дільниць, передає 24 Канал.

Як голосували на виборах у Молдові?

28 вересня 2025 року Молдова голосувала за новий парламент, що складатиметься з 101 депутата. Від результатів цих виборів залежить, яка політична сила визначатиме курс країни, адже Молдова – парламентська республіка.

Явка громадян на парламентських виборах становила 51,90%. На дільницях проголосували 1 590 835 виборців.

Найбільше виборців було у віковій категорії 35 – 45 (23%). Далі 46 – 55 (17,8%) та 26 – 35 (17%).

Дані щодо явки виборців у Молдові / фото ЦВК

Президент Майя Санду подякувала громадянам у Молдові та за її межами за участь у голосуванні. Її опонент Ігор Додон вже вийшов з закликом до протестів проти результатів.

Довідка! "Патріотичний виборчий блок" – партія, сформована довкола експрезидента, проросійського політика Ігоря Додона. Він відстоює розвиток Молдови у бік Росії та має тісні зв'язки з Кремлем.

Партією "Дія і солідарність" (PAS) керує Мая Санду, чинна президентка Молдови з проєвропейським вектором розвитку.

Як пройшли вибори у Молдові?

  • Політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Маріанна Присяжнюк в ефірі 24 Каналу розповіла, що Росія вливала шалені кошти, аби вплинути на вибори у Молдові. Тому країні довелося піти на низку безпекових кроків.

  • За два дні до голосування виключили одну з проросійських партій "Серце Молдови". Однак та подала апеляцію. Від її результатів залежить, чи визнають голоси за партію дійсними.

  • Кишинів повідомляв про низку атак на виборчу інфраструктуру. Зокрема, хакери намагалися зламати сайт центральної виборчої комісії CEC.md і кількох виборчих дільниць за кордоном. Крім цього, була низка фейкових повідомлень про замінування.

  • Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію в посиленні втручання у вибори через використання священників та мережу ботів для дезінформації виборців у діаспорах.