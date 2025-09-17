17 сентября, 15:40
Партия американской техники, оплаченная союзниками, уже направляется в Украину, – СМИ
Первые партии американского военного оборудования уже поступают в Украину. Оно закуплено по новому финансовому соглашению с союзниками.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление старшего представителя НАТО в Украине Патрика Тернера в интервью Reuters.
Смотрите также США продают Украине ракеты ERAM: что известно, куда достанут у России и как помогут в войне
Что известно о военной помощи Украине?
Старший представитель НАТО в Украине сообщил, что первые партии американского военного оборудования, закупленного для Украины по новому финансовому соглашению с союзниками, уже поступают.
Четыре пакета в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) уже профинансированы, и оборудование уже поступает,
– говорит Патрик Тернер.