Первые партии американского военного оборудования уже поступают в Украину. Оно закуплено по новому финансовому соглашению с союзниками.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление старшего представителя НАТО в Украине Патрика Тернера в интервью Reuters.

Что известно о военной помощи Украине?

Старший представитель НАТО в Украине сообщил, что первые партии американского военного оборудования, закупленного для Украины по новому финансовому соглашению с союзниками, уже поступают.

Четыре пакета в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) уже профинансированы, и оборудование уже поступает,

– говорит Патрик Тернер.