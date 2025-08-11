В среду, 13 августа, состоятся срочные дистанционные обсуждения с участием европейских лидеров и президентов Украины и США. Звонок организует канцлер Германии Фридрих Мерц.

Привлекут также генсека НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico, которому детали рассказал представитель правительства Германии.

Что известно о переговорах между лидерами 13 августа?

Видеоконференцию 13 августа перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина инициировал Фридрих Мерц. Лидеры планируют обсудить варианты давления на Россию, вопрос оккупированных территорий Украины, гарантий безопасности для Украины и этапов потенциальных мирных переговоров, о чем рассказал спикер.

Трое дипломатов сообщили Politico, что команда Мерца последние дни вела интенсивные переговоры с другими столицами по организации виртуальной встречи.

Фактически должно состояться 3 видеоконференции подряд.

Сначала в 14:00 проведут часовые переговоры с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, руководителей Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.

После того в 15:00, в соответствии с расписанием, состоится еще одна дискуссия – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, лидерами ЕС и Зеленским.

В 16:30 запланировано еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.