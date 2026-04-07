США и Иран провели переговоры вплотную к дедлайну Трампа: есть ли успехи

США заявляют о положительных результатах после переговоров с Ираном относительно прекращения огня. Впрочем, вряд ли сторонам удастся прийти к согласию до дедлайна, установленного ранее президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщают Fox News, CNN и Axios со ссылкой на источники среди американских и израильских чиновников.

Каковы результаты переговоров США и Ирана?

Американский чиновник сообщил в комментарии Fox News о поддержке связи с иранской стороной. По его словам, переговоры были положительными и в случае успеха до конца суток удастся достичь договоренности.

Ранее Дональд Трамп дал Ирану время до 20:00 по восточному времени, чтобы заключить соглашение, которое бы предусматривало разблокирование Ормузского пролива. В случае отказа Тегерана американский президент пригрозил эскалацией конфликта.

Целая цивилизация погибнет этой ночью, и она никогда больше не вернется. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и произойдет,

– заявлял он в Truth Social.

Axios пишет, что, по словам американского и израильского чиновников, а также двух других источников, знакомых с переговорами, заключение соглашения о прекращении огня до установленного дедлайна выглядит маловероятным.

По данным источников, ключевыми вызовами по состоянию на сейчас является выполнение требований Ирана по твердым гарантиям относительно предотвращения повторного нападения на страну со стороны Соединенных Штатов и Израиля в будущем.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио ранее в комментарии для CNN намекнул, что "позже будет больше новостей по этому поводу", имея в виду переговоры с Ираном, но и не указал о возможности прорыва.

Что происходит между Ираном и США?