Путин всячески помогает Трампу с Ираном, но последствия для него будут плачевными, – обозреватель

Путин пытается стать незаменимым посредником в переговорах с США и Ираном, чтобы восстановить свое влияние на мировой арене и получить преференции от Трампа. Если США снимут санкции с иранской нефти, то российская – упадет до 30 долларов за баррель.

Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев объяснил 24 Каналу, что даже если Путин что-то вложит через посредничество, то не сможет это зафиксировать как прибыль.

Смотрите также: Проход через Ормузский пролив могут открыть за деньги: Иран рассматривает варианты

Почему Иран не ведет прямые переговоры с США?

Путин общается с иранскими руководителями по просьбе Трампа. Александр Лукашенко также имеет хорошие связи с Ираном, и сейчас пытается наладить контакты с администрацией Трампа. Иранское руководство не готово общаться непосредственно с США, поэтому нуждается в посредниках,

– объяснил Ширяев.

Иранский самолет получил разрешение от израильских спецслужб на вылет в Пакистан для проведения консультаций, поскольку любой самолет, взлетающий с иранских аэродромов без такого разрешения, будет немедленно уничтожен. Это ещё одно подтверждение, что переговоры между США и Ираном ведутся через разных посредников.

Когда Трамп говорит о переговорах, то на самом деле имеет в виду работу посредников, которые пытаются согласовать позиции обеих сторон. Если будет заключено соглашение о ядерной программе Ирана, то Трамп вероятно снимет санкции с иранской нефти, что обвалит цены на российское сырье.

Это приведет к краху российского бюджета. У Путина нет хорошего варианта – он пытается продать то, что продать невозможно. Даже если он что-то выторгует через посредничество, то не сможет это зафиксировать как прибыль, потому что Украина стоит намертво и Трамп никогда не заставит ее отдать Донбасс,

– сказал Ширяев.

Европейцы, поддержавшие Трампа в Персидском заливе, получили от США гарантии для поддержания европейской безопасности, что создает сложную и многослойную модель взаимодействия. Независимо от того, кто будет посредником в этой мирной сделке, для российской системы, по мнению эксперта, это не закончится ничем хорошим.

Обратите внимание! Политолог Максим Джигун отметил, что в США все отчетливее замечают, что ставка Трампа на короткую войну в Иране не сыграла. Наоборот эта война усилила напряжение в обществе и в мировой экономике в целом. А завершения пока не наблюдается. По словам эксперта, Трамп стремился поднять собственные рейтинги, но достиг противоположного.

Что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке?