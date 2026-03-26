Путин всячески помогает Трампу с Ираном, но последствия для него будут плачевными, – обозреватель
- Путин пытается стать посредником в переговорах между США и Ираном, чтобы восстановить свое влияние на мировой арене.
- Снятие санкций с иранской нефти может обвалить цену на российскую нефть, что грозит крахом российского бюджета.
Путин пытается стать незаменимым посредником в переговорах с США и Ираном, чтобы восстановить свое влияние на мировой арене и получить преференции от Трампа. Если США снимут санкции с иранской нефти, то российская – упадет до 30 долларов за баррель.
Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев объяснил 24 Каналу, что даже если Путин что-то вложит через посредничество, то не сможет это зафиксировать как прибыль.
Почему Иран не ведет прямые переговоры с США?
Путин общается с иранскими руководителями по просьбе Трампа. Александр Лукашенко также имеет хорошие связи с Ираном, и сейчас пытается наладить контакты с администрацией Трампа. Иранское руководство не готово общаться непосредственно с США, поэтому нуждается в посредниках,
– объяснил Ширяев.
Иранский самолет получил разрешение от израильских спецслужб на вылет в Пакистан для проведения консультаций, поскольку любой самолет, взлетающий с иранских аэродромов без такого разрешения, будет немедленно уничтожен. Это ещё одно подтверждение, что переговоры между США и Ираном ведутся через разных посредников.
Когда Трамп говорит о переговорах, то на самом деле имеет в виду работу посредников, которые пытаются согласовать позиции обеих сторон. Если будет заключено соглашение о ядерной программе Ирана, то Трамп вероятно снимет санкции с иранской нефти, что обвалит цены на российское сырье.
Это приведет к краху российского бюджета. У Путина нет хорошего варианта – он пытается продать то, что продать невозможно. Даже если он что-то выторгует через посредничество, то не сможет это зафиксировать как прибыль, потому что Украина стоит намертво и Трамп никогда не заставит ее отдать Донбасс,
– сказал Ширяев.
Европейцы, поддержавшие Трампа в Персидском заливе, получили от США гарантии для поддержания европейской безопасности, что создает сложную и многослойную модель взаимодействия. Независимо от того, кто будет посредником в этой мирной сделке, для российской системы, по мнению эксперта, это не закончится ничем хорошим.
Обратите внимание! Политолог Максим Джигун отметил, что в США все отчетливее замечают, что ставка Трампа на короткую войну в Иране не сыграла. Наоборот эта война усилила напряжение в обществе и в мировой экономике в целом. А завершения пока не наблюдается. По словам эксперта, Трамп стремился поднять собственные рейтинги, но достиг противоположного.
Что еще известно о ситуации на Ближнем Востоке?
- Пентагон хочет направить военную помощь, которая предусматривалась для Украины, на Ближний Восток.
- Власти Ирана заявили, что суда, которые не поддерживают атаки против иранского государства, по согласованным правилам смогут пересекать Ормузский пролив. Хотя перед тем иранский лидер отметил, что пролив надо держать закрытым. Кроме того, недавно Иран начал взимать транзитные сборы с судов, которые пытаются пройти через пролив.
- Война в Иране уже обошлась США в десятки миллиардов долларов и расходы продолжают расти. Стратегия, опирающаяся на применение дорогостоящего высокоточного оружия, делает длительное противостояние изнурительным даже для страны с самым большим военным бюджетом в мире.