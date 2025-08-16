Трамп приближает мир к завершению войны, как никогда раньше, – Стармер
- Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске вызвали одобрение со стороны европейских лидеров, особенно премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который считает, что американский президент приближает мир в Украине.
- Дональд Трамп заявил, что для заключения мира в Украине необходимо участие Владимира Зеленского, и что он готов присутствовать на переговорах между Зеленским и Путиным.
Лидеры европейских стран довольны ходом переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Пермьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что американский президент действительно приближает мир в Украине.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Стармера, которое опубликовали в Sky News.
Как Стармер отреагировал на встречу Путина и Трампа?
По мнению премьер-министра Великобритании, после проведенного саммита на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, необходимо вести дальнейшие переговоры, но уже при участии Зеленского. Стармер отметил, что американский президент действительно делает много, чтобы прекратить убийства в Украине.
Усилия президента Трампа приблизили нас, как никогда ранее, к прекращению незаконной войны России в Украине. Его лидерство в стремлении прекратить убийства заслуживает похвалы,
– заявил Кир Стармер.
Дополнительно британский чиновник сказал, что Европы и США предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут иметь "решающее значение для" для сдерживания агрессии Путина. Кир Стармер обещает, что Европа будет продолжать давление на Россию и остановки ее военной машины с помощью еще больших санкций.
Об участии Владимира Зеленского в мирных переговорах необходима, потому что "путь к миру в Украине не может быть определен без него".
Будут ли привлекать украинского президента к переговорам?
После проведенной встречи с российским диктатором Дональд Трамп заявил, что теперь только от Владимира Зеленского зависит реализация вопроса о прекращении войны в Украине. Американский лидер считает, что к заключению мира должны присоединиться также европейские страны.
По мнению Трампа, Украина и Россия близки к соглашению. Он даже выразил готовность присутствовать на переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Добавим, что президент США посоветовал Зеленскому "заключить сделку", назвав Россию "великой державой".
Стоит отметить! Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на переговоры с Трампом 18 августа. Если этот разговор пройдет хорошо, то президент Трамп организует еще одну встречу с Путиным.
В субботу, 16 июля, Владимир Зеленский и европейские лидеры проводят разговоры с Дональдом Трампом. Зеленский отметил лидеру США на необходимости внедрения реального долговременного мира, освобождение пленных, возвращение детей и сохранение давления на Россию через санкции.