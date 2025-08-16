Лидеры европейских стран довольны ходом переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Пермьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что американский президент действительно приближает мир в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Стармера, которое опубликовали в Sky News.

Как Стармер отреагировал на встречу Путина и Трампа?

По мнению премьер-министра Великобритании, после проведенного саммита на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, необходимо вести дальнейшие переговоры, но уже при участии Зеленского. Стармер отметил, что американский президент действительно делает много, чтобы прекратить убийства в Украине.

Усилия президента Трампа приблизили нас, как никогда ранее, к прекращению незаконной войны России в Украине. Его лидерство в стремлении прекратить убийства заслуживает похвалы,

– заявил Кир Стармер.

Дополнительно британский чиновник сказал, что Европы и США предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут иметь "решающее значение для" для сдерживания агрессии Путина. Кир Стармер обещает, что Европа будет продолжать давление на Россию и остановки ее военной машины с помощью еще больших санкций.

Об участии Владимира Зеленского в мирных переговорах необходима, потому что "путь к миру в Украине не может быть определен без него".

Будут ли привлекать украинского президента к переговорам?

После проведенной встречи с российским диктатором Дональд Трамп заявил, что теперь только от Владимира Зеленского зависит реализация вопроса о прекращении войны в Украине. Американский лидер считает, что к заключению мира должны присоединиться также европейские страны.

По мнению Трампа, Украина и Россия близки к соглашению. Он даже выразил готовность присутствовать на переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Добавим, что президент США посоветовал Зеленскому "заключить сделку", назвав Россию "великой державой".

Стоит отметить! Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на переговоры с Трампом 18 августа. Если этот разговор пройдет хорошо, то президент Трамп организует еще одну встречу с Путиным.

В субботу, 16 июля, Владимир Зеленский и европейские лидеры проводят разговоры с Дональдом Трампом. Зеленский отметил лидеру США на необходимости внедрения реального долговременного мира, освобождение пленных, возвращение детей и сохранение давления на Россию через санкции.