Лідери европейських країн задоволені ходом перемовин Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Перм'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що амкериканський президент дійсно наближвє мир в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Стармера, яку опублікували в Sky News.

Як Стармер відреагував на зустріч Путіна і Трампа?

На думку прем'єр-міністра Великої Британії, після проведеного саміту на Алясці між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, необхідно вести подальші переговори, але вже за участі Зеленського. Стармер зазначив, що американський президент дійсно робить багато, аби припинити вбивства в Україні.

Зусилля президента Трампа наблизили нас, як ніколи раніше, до припинення незаконної війни Росії в Україні. Його лідерство у прагненні припинити вбивства заслуговує на похвалу,

– заявив Кір Стармер.

Додатково британський високопосадовець сказав, що Європи та США нададуть Україні гарантії безпеки, які матимуть "вирішальне значення для" для стримування агресії Путіна. Кір Стармер обіцяє, що Європа продовжуватиме тиск на Росію та зупинення її воєнної машини за допомогою ще більших санкцій.

Щодо участі Володимира Зеленського в мирних переговорах необхідна, бо "шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього".

Чи залучатимуть українського президента до переговорів?

Після проведеної зустрічі з російським диктатором Дональд Трамп заявив, що тепер лише від Володимира Зеленського залежить реалізація питання щодо припинення війни в Україні. Американський лідер вважає, що до укладення миру повинні долучитися також європейські країни.

На думку Трампа, Україна та Росія близькі до угоди. Він навіть висловив готовність бути присутнім на перемовинах Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Додамо, що президент США порадив Зеленському "укласти угоду", назвавши Росію "великою державою".

Варто зазначити! Володимир Зеленський приїде до Вашингтона на перемовини з Трампом 18 серпня. Якщо ця розмова пройде добре, то президент Трамп організує ще одну зустріч з Путіним.

У суботу, 16 липня, Володимир Зеленський та європейські лідери проводять розмови з Дональдом Трампом. Зеленський наголосив лідеру США на потребі впровадження реального довготривалого миру, звільнення полонених, повернення дітей та збереження тиску на Росію через санкції.