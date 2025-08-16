Пастор Трампа Марк Бернс наголосив у соцмережі "Х", що США мають стояти на боці правди й справедливості, передає 24 Канал.
Що сказав Бернс про саміт Путіна і Трампа?
Бернс нагадав, що Україна неодноразово погоджувалася на припинення вогню, тим, часом, як Росія продовжувала насильство.
Пастор підкреслив, що зараз настав час "не для порожніх жестів, а для сміливого лідерства".
Мир не досягається шляхом замовчування жертв чи винагороди за агресію. Він приходить тоді, коли ми твердо стоїмо на принципах,
– наголосив духівник Трампа.
Він додав, що потрібно служити не Богу хаосу, а Богу справедливості. Останній вимагає, аби США були поруч з Україною та говорили правду владі.
Нагадаємо, що за підсумками саміту на Алясці Дональд Трамп відмовився від ідеї повного припинення вогню.