Европейские войска в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
- На переговорах в Абу-Даби обсуждаются гарантии безопасности, которые предусматривают возможное развертывание европейских войск в Украине при поддержке США.
- Рубио отметил, что поддержка США является ключевой, поскольку их союзники не инвестировали достаточно в оборону в течение последних десятилетий.
Госсекретарь США рассказал, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются гарантии безопасности, согласно которым в Украину могут отправиться войска Великобритании и Франции. Они предусматривают поддержку со стороны США.
Об этом рассказали в The Guardian.
Что Рубио говорит о ходе мирных переговоров в ОАЭ?
Госсекретарь объяснил, что гарантии безопасности предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, а также поддержку со стороны США. В то же время Рубио отметил, что на самом деле гарантией безопасности якобы является именно поддержка со стороны США.
Я не умаляю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки США это не имеет значения,
– говорит Рубио.
Американский дипломат отметил, что причина необходимости поддержки со стороны США заключается в том, что их союзники и партнеры не инвестировали достаточно в оборону в течение последних 20 – 30 лет.
Какие последние новости о мирных переговорах?
Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся 1 февраля.
Кроме того, россиянин также назвал трехсторонние переговоры Украины, США и России прогрессом. "Но дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", – сказал спикер Кремля.
В свою очередь, Зеленский сообщил об уменьшении количества проблемных вопросов после трехсторонних переговоров с США и Россией в ОАЭ.