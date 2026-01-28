Европейские войска в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби

Госсекретарь США рассказал, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются гарантии безопасности, согласно которым в Украину могут отправиться войска Великобритании и Франции. Они предусматривают поддержку со стороны США.

Об этом рассказали в The Guardian.

Что Рубио говорит о ходе мирных переговоров в ОАЭ?

Госсекретарь объяснил, что гарантии безопасности предусматривают развертывание небольшого количества европейских войск, а также поддержку со стороны США. В то же время Рубио отметил, что на самом деле гарантией безопасности якобы является именно поддержка со стороны США.

Я не умаляю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без поддержки США это не имеет значения,

– говорит Рубио.

Американский дипломат отметил, что причина необходимости поддержки со стороны США заключается в том, что их союзники и партнеры не инвестировали достаточно в оборону в течение последних 20 – 30 лет.

