Нелюбовь к Зеленскому и ЕС: СМИ раскрыли, какие 3 стратегии Путин применяет в отношении Трампа

Владимир Путин пытается затянуть мирные переговоры, чтобы достичь больших успехов на фронте. Во время переговоров с американцами он использует разную стратегию. Впрочем, вся она базируется на личных чертах Дональда Трампа.

Обозреватель Sunday Times Марк Галеотти указывает, что российский диктатор хорошо умеет манипулировать людьми. Благодаря этому навыку Путин якобы предлагает президенту США не только сыграть роль наиболее эффективного укладчика соглашений, но и использовать статус Америки, чтобы переделать мир по своему усмотрению, передает 24 Канал.

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Как Путин играет с Трампом

Так, глава Кремля фактически поддержал амбиции Трампа по присоединению Гренландии к США, дав понять, что Москва будет стоять в стороне, если американский лидер решится воплотить их.

Кроме того, Путин поощряет взгляд Трампа на геополитику только как средство национального обогащения. Также диктатор поддержал соглашение об ископаемых между США и Украиной. Ранее он предлагал Трампу ресурсы с оккупированных украинских территорий. Путин посылает американцу сигналы, что американскому бизнесу в России будут предоставлены особые условия.

По мнению Галеоти, переговорная стратегия Путина строится по следующим трем направлениям:

Москва сигнализирует о готовности продолжать мирный процесс , инициированный американским президентом, но требует уступок на каждом этапе. Например, прежде чем согласиться на новое перемирие в Черном море, которое облегчило бы экспорт украинского зерна, Путин хочет, чтобы с российских аграрных экспортеров сняли санкции. Трампу не хочется признавать, что его предвыборные обещания урегулировать конфликт были лишь бравадой, поэтому он имеет стимул соглашаться.

, инициированный американским президентом, но требует уступок на каждом этапе. Например, прежде чем согласиться на новое перемирие в Черном море, которое облегчило бы экспорт украинского зерна, Путин хочет, чтобы с российских аграрных экспортеров сняли санкции. Трампу не хочется признавать, что его предвыборные обещания урегулировать конфликт были лишь бравадой, поэтому он имеет стимул соглашаться. Путин играет на неприязни Трампа к Владимиру Зеленскому и их общей убежденности в том, что к Украине следует относиться не как к суверенной, а как к подвластной стране, активы которой должны быть разделены между ними. Фактически Путин предлагает Трампу украинские ресурсы в обмен на часть ее территории и возможность влиять на ее правительство. Если Киев, что вполне логично, протестует, это подается как неблагодарность вассала, который не ценит, что Америка для него сделала. Цель состоит в том, чтобы не только разозлить Трампа, но и заставить его наказать Киев, как он уже делал во время известного спора в Овальном кабинете, чтобы не выглядеть слабым. Это толкает Зеленского в объятия Европы как последнего союзника.

и их общей убежденности в том, что к Украине следует относиться не как к суверенной, а как к подвластной стране, активы которой должны быть разделены между ними. Фактически Путин предлагает Трампу украинские ресурсы в обмен на часть ее территории и возможность влиять на ее правительство. Если Киев, что вполне логично, протестует, это подается как неблагодарность вассала, который не ценит, что Америка для него сделала. Цель состоит в том, чтобы не только разозлить Трампа, но и заставить его наказать Киев, как он уже делал во время известного спора в Овальном кабинете, чтобы не выглядеть слабым. Это толкает Зеленского в объятия Европы как последнего союзника. Глава Кремля использует недоверие Трампа к ЕС, который тот называл "созданным для того, чтобы обирать США". Многие российские требования по миру, например, возвращение аграрного банка РФ в систему Swift, не зависят только от Вашингтона. Это создает напряженность между США и Европой: уступит ли ЕС, или рискнет вызвать гнев Трампа и одновременно позволить Путину избежать ответственности за провал мирного процесса?

Галеотти отмечает, что главная цель главы Кремля – получить наилучшее соглашение, сохранить оккупированные территории и оставить Украину уязвимой для будущего давления. Если переговоры провалятся, что вероятно, он позаботится, чтобы ответственность легла на кого-то другого – Зеленского или Европу. Гневный Трамп, обвиняющий кого-то в срыве его инициативы будет для Путина не менее полезным, чем успешная сделка.