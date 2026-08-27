Путин не собирается проводить атаки против стран НАТО, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что совершенно не обеспокоен возможностью военного нападения России на страны НАТО. По его словам, американская разведка не передавала Москве никаких предупреждений во время последнего визита директора ЦРУ в столицу России.

Об этом сообщает издание Axios.

Что сказал Трамп об угрозе нападения России на страны НАТО?

Американский лидер назвал сообщения СМИ о специальных предупреждениях для Кремля безосновательными. Дональд Трамп подчеркнул, что не видит никаких рисков эскалации или проблем в отношениях между Москвой и Альянсом.

Указанный визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву состоялся во вторник, когда он встретился с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Трамп назвал эту поездку обычной рабочей встречей, которая проходит на регулярной основе.

Ретклифф встречается со своим российским коллегой раз в шесть месяцев или раз в год. У них очень хорошие отношения. Не было никакого послания и ничего необычного,

– заявил Трамп.

Позже во время общения с журналистами президент США вновь отказался подробно комментировать переговоры разведчиков, но категорически заверил в безопасности союзников. Он добавил, что Россия не собирается проводить атаки на территории Альянса.

Со своей стороны Сергей Нарышкин также подтвердил факт переговоров в Москве, отметив, что стороны обсуждали исключительно вопросы взаимодействия спецслужб. По его словам, диалог носил плановый характер и не выходил за рамки стандартной практики.

Заявления прозвучали на фоне растущего беспокойства европейских лидеров, которые предупреждают о возможной проверке Москвой решимости НАТО и испытании обязательств США по статье 5 о коллективной обороне. В последние недели российские беспилотники уже неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии и Польши.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия готовит новую волну мобилизации на 600 тысяч человек в 2026 – 2027 годах – по 300 тысяч ежегодно. По данным украинской разведки, Кремль вынужден усиливать набор из-за больших потерь на фронте и уменьшения числа желающих заключать контракты.

Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии России против стран Балтии их должны защищать все союзники по НАТО. Президент также подчеркнул, что вступление Украины в Альянс укрепило бы безопасность всех его членов благодаря мощной украинской армии

Отметим, что украинская разведка считает, что главной угрозой для НАТО со стороны России являются гибридные операции – дроны, информационные кампании и политическая дестабилизация. В то же время ГУР предупреждает, что такие действия могут быть индикатором подготовки Кремля к потенциальному конфликту с Альянсом до 2030 года.