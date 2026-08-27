Об этом сообщает издание Axios.

Что сказал Трамп об угрозе нападения России на страны НАТО?

Американский лидер назвал сообщения СМИ о специальных предупреждениях для Кремля безосновательными. Дональд Трамп подчеркнул, что не видит никаких рисков эскалации или проблем в отношениях между Москвой и Альянсом.

Указанный визит главы ЦРУ Джона Ратклиффа в Москву состоялся во вторник, где он встретился с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Трамп назвал эту поездку обычной рабочей встречей, которая проходит на регулярной основе.

Ратклифф встречается со своим российским коллегой раз в шесть месяцев или раз в год. У них очень хорошие отношения. Не было никакого послания и ничего необычного,

– заявил Трамп.

Позже во время общения с журналистами президент США вновь отказался подробно комментировать переговоры разведчиков, но категорически заверил в безопасности союзников. Он добавил, что Россия не собирается проводить атаки на территории Альянса.

Со своей стороны Сергей Нарышкин также подтвердил факт переговоров в Москве, отметив, что стороны обсуждали исключительно вопросы взаимодействия спецслужб. По его словам, диалог носил плановый характер и не выходил за рамки стандартной практики.

Заявления прозвучали на фоне растущего беспокойства европейских лидеров, которые предупреждают о возможной проверке Москвой решимости НАТО и испытании обязательств США по статье 5 о коллективной обороне. В последние недели российские беспилотники уже неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии и Польши.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия готовит новую волну мобилизации на 600 тысяч человек в 2026–2027 годах – по 300 тысяч ежегодно. По данным украинской разведки, Кремль вынужден усиливать набор из-за больших потерь на фронте и падения числа желающих заключать контракты.

Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии России против стран Балтии их должны защищать все союзники по НАТО. Президент также подчеркнул, что вступление Украины в Альянс укрепило бы безопасность всех его членов благодаря мощной украинской армии

Отметим, что украинская разведка считает, что главной угрозой для НАТО со стороны России являются гибридные операции – дроны, информационные кампании и политическая дестабилизация. В то же время, ГУР предупреждает, что такие действия могут быть индикатором подготовки Кремля к потенциальному конфликту с Альянсом до 2030 года.