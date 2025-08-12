Польша депортирует 57 украинцев из-за скандала с флагом ОУН-УПА на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Он прошел в субботу, 9 августа, в Варшаве.

Не прошло мероприятие и без задержаний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Как прошел концерт Коржа в Варшаве?

Премьер Польши Туск заявил, что "абсолютно ненужные события", которые возмутили поляков, "достигли своего завершения".

Против 63 человек начато производство по выезду из страны. Среди них – 57 украинцев и 6 белорусов.

"Они должны будут выехать из страны добровольно или под принуждением", – сказал польский премьер.

В то же время Туск подчеркнул, что "нельзя допустить вспышки антиукраинских настроений".

Так же, как украинская власть должна обеспечить, чтобы никому в Киеве, Украине или Польше не пришло в голову, что украинцы делают ненужные, антипольские жесты,

– сказал он.

На кадрах с концерта видно, как агрессивные фанаты рэпера перепрыгивали через барьеры, начинали драки с охранниками и стюардами, поджигали файеры.

Также там был флаг УПА – он запрещен польским законодательством.

Там (в Украине – 24 Канал) ежедневно гибнут люди. Поэтому я знаю, что вражда и ненависть никогда не приводят ни к чему хорошему. Я не намеревался разжигать негативные эмоции. Для меня флаг, который я держал, был символом поддержки украинцев. Я не имел никакого отношения к продвижению любого режима. Я просто хотел напомнить людям о российской агрессии и поддержать наших солдат,

– цитирует TVN24 одного из посетителей концерта.

Флаг УПА на концерте Коржа в Польше: смотрите видео

Беспорядки на концерте белорусского рэпера Коржа: смотрите видео

Также во время концерта были задержаны 109 человек за многочисленные правонарушения и преступления, в частности за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности сотрудников службы безопасности, хранение и пронос пиротехнических изделий, незаконное проникновение.

50 человек оштрафовали на общую сумму примерно 11 500 злотых. Подано 38 ходатайств о наказании.