Польща депортує 57 українців через скандал із прапором ОУН–УПА на концерті білоруського репера Макса Коржа. Він пройшов у суботу, 9 серпня, у Варшаві.

Не минув захід і без затримань. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PAP.

Як пройшов концерт Коржа у Варшаві?

Прем'єр Польщі Туск заявив, що "абсолютно непотрібні події", які обурили поляків, "досягли свого завершення".

Проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з країни. Серед них – 57 українців та 6 білорусів.

"Вони повинні будуть виїхати з країни добровільно або під примусом", – сказав польський прем'єр.

Водночас Туск наголосив, що "не можна допустити спалаху антиукраїнських настроїв".

Так само, як українська влада повинна забезпечити, щоб нікому в Києві, Україні чи Польщі не спало на думку, що українці роблять непотрібні, антипольські жести,

– сказав він.

На кадрах із концерту видно, як агресивні фанати репера перестрибували через бар'єри, починали бійки з охоронцями та стюардами, підпалювали фаєри.

Також там був прапор УПА – він заборонений польським законодавством.

Там (в Україні – 24 Канал) щодня гинуть люди. Тому я знаю, що ворожнеча та ненависть ніколи не призводять до нічого доброго. Я не мав наміру розпалювати негативні емоції. Для мене прапор, який я тримав, був символом підтримки українців. Я не мав жодного стосунку до просування будь-якого режиму. Я просто хотів нагадати людям про російську агресію та підтримати наших солдатів,

– цитує TVN24 одного із відвідувачів концерту.

Прапор УПА на концерті Коржа у Польщі: дивіться відео

Заворушення на концерті білоруського репера Коржа: дивіться відео

Також під час концерту було затримано 109 осіб за численні правопорушення та злочини, зокрема за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності співробітників служби безпеки, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, незаконне проникнення.

50 осіб оштрафували на загальну суму приблизно 11 500 злотих. Подано 38 клопотань про покарання.