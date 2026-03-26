Часть оружия для Украины перенаправляется на Ближний Восток: Трамп говорит, что это обычная практика

США регулярно перенаправляют вооружение из разных регионов мира, используя имеющиеся запасы, в частности в Европе. Тогда как сейчас основную роль в поддержке Украины играют страны-члены НАТО.

Об этом президент Дональд Трамп сказал во время открытого заседания своего кабинета.

Может ли вооружение для Украины отправиться на Ближний Восток?

Американский лидер прокомментировал информацию СМИ о возможном перенаправлении вооружения США, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

Он пояснил, что Штаты регулярно перераспределяют военные ресурсы между регионами, в том числе и те, что размещены в Европе.

Мы делаем это постоянно. Понимаете, у нас есть огромные запасы боеприпасов. Они есть у нас в других странах, например, в Германии и по всей Европе. У нас, знаете, их полно. И мы иногда берем из одного места и используем для другого,

– заявил он.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что предыдущая администрация выделяла Украине слишком большую финансовую помощь, тогда как сейчас большинство поддержки финансирует НАТО.

По его словам, Америка теперь продает вооружение Альянсу, который, вероятно, передает его Украине.

Мы помогали Украине, это начал Байден, и он выделил 350 миллиардов долларов – слишком много, слишком много. А теперь мы продаем это НАТО. Мы продаем это НАТО, и они, вероятно, передают это Украине в основном, я думаю, они передают это Украине, но нам платят за все, что мы отдаем, мы больше ничего не дарим,

– сказал Трамп.

В то же время американский политик отметил, что ситуация с войной в Украине "очень сложная", впрочем США продолжают работать над ее решением.

К слову, ранее издание The Washington Post писало, что Пентагон рассматривает вариант перенаправления на Ближний Восток вооружения, которое предназначено для Украины в рамках программы НАТО PURL. Это связано с истощением запасов ключевых боеприпасов армии США во время войны против Ирана. Источники издания говорят, что среди техники, которую могут перебрасывать – ракеты-перехватчики для защиты неба.



Интересно, что Пентагон также заявил о планах перенаправить около 750 миллионов долларов финансирования, предоставленного странами НАТО через ту же программу PURL. Только вместо дополнительной помощи для Украины, средства должны пойти на пополнение собственных запасов американской армии.

