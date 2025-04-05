Пострадают не только Китай и США: как новые тарифы Трампа меняют мир

Китай решил ввести пошлину в размере 34% на все американские товары. Это ответ на введение новых тарифов США, о которых накануне объявил Дональд Трамп.

Президент США так и не понял, как на международной арене выглядит Китай и сколько силы он набрал. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов, отметив, что Трамп всегда принимал импульсивные решения.

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Как новые пошлины повлияют на мир

С самого начала было очевидно, что США столкнутся с серьезными трудностями, если решат вступать в конфронтацию с Китаем. В окружении Трампа есть две группы людей, которые придерживаются кардинально других взглядов на отношения с Пекином. Одни советуют договариваться, другие – придерживаться жесткой политики.

Мы постоянно будем наблюдать за непоследовательностью Соединенных Штатов, поскольку понимание процессов Дональдом Трампом – изменчиво и нестабильно. Жертвами этого будут не только США и Китай, а вся мировая экономика,

– подчеркнул Дмитрий Ефремов.

В руках Трампа все еще есть один козырь. Речь идет о контроле за технологиями, которые частично сохраняют США, а также за ресурсами, на основе которых работают современные технологии. Они связаны с микроэлектроникой, искусственным интеллектом, вычислительными мощностями. Там Соединенные Штаты до сих пор лидируют, но Китай догоняет.

С другой стороны, Пекин контролирует значительную долю производства редкоземельных полезных ископаемых, которые являются определяющими для создания микроэлектроники и продукции современного направления. Китай также контролирует производство лития и некоторых похожих металлов, которые нужны для накопительных средств электроэнергии, распределительных систем.

Итак, Китай имеет свои рычаги, чтобы давить на США. Вместе с 34% пошлин, которые уже ввели в ответ, страна также добавила ограничения на экспорт для некоторой группы редкоземельных металлов,

– отметил Дмитрий Ефремов.

В такой ситуации встреча лидеров двух стран очень нужна, но сразу возникают вопросы, на чьей территории она состоится. Это связано с символизмом для других стран, ведь в чьей стране запланируют встречу, того и будут считать лидером. Оптимальный вариант – международные площадки.

Кроме этого, Трамп может использовать встречу для пиара и надавить на Си Цзиньпина. Китай очень чувствителен к таким имиджевым поступкам и придерживается совсем другой политики, чем президент США.

Напомним, Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на товары большинства стран мира. Минимальная ставка начиналась с 10%, отдельно в списке отдельно в списке были Китай и Тайвань. Для них тарифы составляли 34% и 32% соответственно.