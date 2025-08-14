Трамп позвонит Зеленскому после переговоров с Путиным
- На Аляске пройдут переговоры между президентами США и России, после чего Трамп планирует позвонить Зеленскому.
- Трамп выразил сомнения относительно возможности немедленного прекращения огня в Украине и пригрозил новыми санкциями.
- Американский президент оценил вероятность успеха встречи с Путиным на 75%, но звонка Зеленскому может и не быть, если переговоры не будут успешными.
В пятницу 15 августа, на Аляске состоятся переговоры президентов США и России. По результатам разговора Трамп позвонит Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что Трамп сказал о звонке Зеленскому?
Как отметил Дональд Трамп, его прежде всего интересует достижение прогресса с Путиным. После переговоров на Аляске он планирует немедленно позвонить Зеленскому, чтобы "перевезти его туда, где они собираются встретиться". В то же время американский президент предположил, что звонка может и не быть.
Если это плохая встреча, я никому не буду звонить. Я иду домой. Но если это будет хорошая встреча, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам,
– сказал он.
Трамп рассказал, что для нового саммита рассматриваются три возможные локации. По мнению президента США, "проще всего было бы остаться на Аляске".
Американский лидер оценил вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске у 75%. Но выразил сомнение в том, что во время переговоров удастся добиться немедленного прекращения огня в Украине.
По словам президента США, во время его встречи с Путиным "будет обмен уступками относительно границ и территорий". В то же время Трамп пригрозил новыми санкциями, если "вопрос не будет решен".