В пятницу 15 августа, на Аляске состоятся переговоры президентов США и России. По результатам разговора Трамп позвонит Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что Трамп сказал о звонке Зеленскому?

Как отметил Дональд Трамп, его прежде всего интересует достижение прогресса с Путиным. После переговоров на Аляске он планирует немедленно позвонить Зеленскому, чтобы "перевезти его туда, где они собираются встретиться". В то же время американский президент предположил, что звонка может и не быть.

Если это плохая встреча, я никому не буду звонить. Я иду домой. Но если это будет хорошая встреча, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам,

– сказал он.

Трамп рассказал, что для нового саммита рассматриваются три возможные локации. По мнению президента США, "проще всего было бы остаться на Аляске".

Американский лидер оценил вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске у 75%. Но выразил сомнение в том, что во время переговоров удастся добиться немедленного прекращения огня в Украине.

По словам президента США, во время его встречи с Путиным "будет обмен уступками относительно границ и территорий". В то же время Трамп пригрозил новыми санкциями, если "вопрос не будет решен".