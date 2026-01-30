Потери россиян на фронте растут: в Bloomberg назвали причины

В последние недели количество потерь России из-за войны в Украине резко возросло. В случае сохранения этой тенденции, стране-агрессору будет трудно их заменить без определенной формы мобилизации.

Об этом сообщает Bloomberg.

Почему потери России стремительно растут?

Издание отмечает, что в течение декабря потери России достигли 35 тысяч в личном составе. Однако глава Минобороны Михаил Федоров заявил об амбициях увеличить эту цифру до 50 000 к лету этого года.

Увеличение потерь России является результатом более эффективных операций украинских дронов. А соотношение убитых к раненым в последнее время смещается в сторону погибших, согласно оценкам нескольких европейских правительств. Это уже привело к тому, что количество ежемесячных потерь России достигло уровня набора в армию.

Для решения этой проблемы Москве необходимо проводить мобилизацию, однако там вряд ли пойдут на это. Bloomberg добавляет, что это все усложняет картинку Москвы о неизбежности ее победы. Кроме того, рост потерь может ослабить позиции российского диктатора Владимира Путина за столом переговоров в ближайшие месяцы.

За последнее время России не удалось достичь масштабных стратегических прорывов на фронте. Для увеличения количества личного состава, она предлагает огромные подписные бонусы и высокие зарплаты. Однако в этой войне решающим фактором вместе с личным составом является и технология беспилотников, которую хорошо освоила Украина.

Ссылаясь на источники, издание пишет, что недавно украинские военные получили возможность фиксировать и проверять каждую ликвидацию оккупантов, что дает европейской разведке высокую уверенность в цифрах потерь, которые несет Россия, и в трудностях, с которыми она сталкивается, защищаясь от атак беспилотников.

Какие потери понесла Россия с начала вторжения?