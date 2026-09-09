"Я не настолько наивен": новый президент Генассемблеи ООН в своем выступлении не упомянул о войне

В Нью-Йорке началась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Выступление ее председателя Халилура Рахмана привлекло внимание.

Рахман не упомянул среди главных приоритетов своей работы поддержание мира и безопасности, хотя именно они являются одной из главных целей создания ООН, пишет "Укринформ".

Почему Рахман не упомянул о мире и безопасности в своем выступлении?

Перед началом сессии Халилур Рахман заявил журналистам, что ООН в настоящее время переживает серьезные испытания.

По его словам, многосторонняя система Организации сталкивается с вызовами, которых раньше не было. В то же время он отметил, что современные технологии, в частности искусственный интеллект, открывают для ООН новые возможности.

Во время своего срока Рахман планирует сосредоточиться на сотрудничестве и диалоге. Он признал, что не все проблемы можно решить быстро и мирно.

Я не настолько наивен, чтобы думать, что можно быстро и мирно решить все,

– подчеркнул президент Генассамблеи.

Некоторые вопросы, по его словам, могут оставаться нерешенными в течение длительного времени. В то же время это не должно мешать странам искать общие позиции там, где это возможно.

Рахман также заявил о необходимости реформирования ООН. По его мнению, Организация должна вернуть доверие к себе и лучше соответствовать реалиям современного мира.

Во время выступления на открытии 81-й сессии он назвал несколько основных направлений своей работы.

Среди них – укрепление финансовой стабильности ООН, прозрачное использование ресурсов, более активное вовлечение гражданского общества в работу Организации, участие малых государств в подготовке решений и обеспечение гендерного баланса.

В то же время в перечне своих приоритетов Рахман не упомянул о современных войнах и конфликтах.

Это привлекает внимание, учитывая, что Устав ООН среди главных целей Организации определяет поддержание международного мира и безопасности.

Рахман также призвал государства-члены выплачивать взносы в бюджет ООН в полном объеме, своевременно и без каких-либо условий.

Отдельно он заявил, что будет уделять особое внимание выборам следующего генерального секретаря ООН. По его словам, этот процесс должен быть справедливым, инклюзивным и прозрачным.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН продлится до сентября 2027 года. Главным событием сессии станет Неделя высокого уровня. Основная часть общих дебатов состоится 22 – 28 сентября.

В этот период в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке прибудут главы государств и правительств, а также другие высокопоставленные должностные лица. Ожидается, что в мероприятиях примет участие и украинская делегация. Тема дебатов этого года – "Восстановление доверия, управление трансформацией: Организация Объединенных Наций, работающая для всех".

Накануне в штаб-квартире ООН завершилась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи, которую возглавляла представительница Германии Анналена Бербок. Во время заключительного заседания министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман принес присягу в качестве председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что июль стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения в Украине за все время полномасштабной войны. Погибли по меньшей мере 437 человек, еще более 2600 получили ранения. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер на заседании Совета Безопасности ООН.