Рахман не згадав серед головних пріоритетів своєї роботи підтримання миру і безпеки, хоча саме вони є однією з головних цілей створення ООН, пише "Укрінформ".

Чому Рахман не згадав за мир і безпеку у виступі?

Перед початком сесії Халілур Рахман заявив журналістам, що ООН нині переживає серйозні випробування.

За його словами, багатостороння система Організації стикається з викликами, яких раніше не було. Водночас він зазначив, що сучасні технології, зокрема штучний інтелект, відкривають для ООН нові можливості.

Під час своєї каденції Рахман планує зосередитися на співпраці та діалозі. Він визнав, що не всі проблеми можна вирішити швидко та мирно.

Я не настільки наївний, щоб думати, що все можна вирішити швидко й мирно,

– наголосив президент Генасамблеї.

Деякі питання, за його словами, можуть залишатися невирішеними протягом тривалого часу. Водночас це не має заважати країнам шукати спільні позиції там, де це можливо.

Рахман також заявив про необхідність реформувати ООН. На його думку, Організація має повернути довіру до себе та краще відповідати реаліям сучасного світу.

Під час виступу на відкритті 81-ї сесії він назвав кілька основних напрямів своєї роботи.

Серед них – зміцнення фінансової стабільності ООН, прозоре використання ресурсів, активніше залучення громадянського суспільства до роботи Організації, участь малих держав у підготовці рішень та забезпечення гендерного балансу.

Водночас у переліку своїх пріоритетів Рахман не згадав про сучасні війни та конфлікти.

Це привертає увагу з огляду на те, що Статут ООН серед головних цілей Організації визначає підтримання міжнародного миру та безпеки.

Рахман також закликав держави-члени сплачувати внески до бюджету ООН повністю, вчасно та без будь-яких умов.

Окремо він заявив, що приділятиме особливу увагу виборам наступного генерального секретаря ООН. За його словами, цей процес має бути справедливим, інклюзивним і прозорим.

81-ша сесія Генеральної Асамблеї ООН триватиме до вересня 2027 року. Головною подією сесії стане Тиждень високого рівня. Основна частина загальних дебатів відбудеться 22 – 28 вересня.

У цей період до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку приїдуть глави держав і урядів та інші високопосадовці. Очікується, що в заходах візьме участь і українська делегація. Тема цьогорічних дебатів – "Відновлення довіри, управління трансформацією: Організація Об'єднаних Націй, яка працює для всіх".

Напередодні в штаб-квартирі ООН завершилася 80-та сесія Генасамблеї, яку очолювала представниця Німеччини Анналена Бербок. Під час заключного засідання міністр закордонних справ Бангладеш Халілур Рахман склав присягу як президент 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, що липень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні за весь час повномасштабної війни. Загинули щонайменше 437 людей, ще понад 2600 отримали поранення. Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Том Флетчер на засіданні Ради Безпеки ООН.