Про це сказав заступник генсека ООН з гуманітарних питань Том Флетчер у понеділок, 24 серпня, на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Дню Незалежності України.

Яка ситуація з обстрілами була у липні

Флетчер повідомив, що у липні щонайменше 437 людей загинули та понад 2600 були поранені.

"У першій половині року кількість жертв серед цивільного населення зросла на 37% порівняно з минулим роком", – зазначив він.

Заступник генсека ООН минулого тижня відвідав Україну і на власні очі побачив, зокрема, наслідки атак на цивільних у Херсоні. Цьогоріч кількість атак FPV-дронів зросла на 60%, причому вони часто призводять до жертв.

За словами Флетчера, в одній із лікарень за 1 кілометр від річки, яка позначає лінію фронту, 70% цивільних пацієнтів лікують від вибухових травм, переважно отриманих унаслідок атак FPV-дронів.

У першій половині 2026 року гуманітарні організації допомогли понад 3 мільйонам українців. Також ООН запустила план зимового реагування на 358 мільйонів доларів для 2 мільйонів осіб.

Флетчер висловив також занепокоєння ескалацією конфлікту в Чорному морі. Вона, за його словами, може мати ширші гуманітарні наслідки.

Життєво важливо, щоб зерно, паливо та добрива надходили безперешкодно. Необхідна наполеглива дипломатія, щоб стримати ризики для громад у регіоні та далеко за його межами,

– сказав заступник генсека ООН.

Він закликав членів Радбезу посилити захист міжнародного гуманітарного права, підготувати гуманітарні організації до майбутньої зими та вести діалог із державами й компаніями, які розробляють і застосовують нові військові технології.

Людям, яких я зустрічав, не потрібні від нас нові слова про їхню стійкість. Їм потрібен захист. Їм потрібна допомога і, понад усе, їм потрібно, щоб ця війна закінчилася,

– наголосив Флетчер.

До слова, понад 50 країн ООН висунули принципову вимогу Росії. На найвищому дипломатичному рівні вони закликали до негайних дій задля відновлення безпеки та миру.