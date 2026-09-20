Все посольства США на Ближнем Востоке выпустили предупреждение об угрозе безопасности

Посольства США в странах Ближнего Востока одновременно обнародовали координационные предупреждения об угрозах безопасности для американских граждан. Дипломаты призывают оценить риски отмены авиарейсов, закрытия воздушного пространства и возможных масштабных сбоев в путешествиях.

Об этом сообщает издание Clash Report.

Что известно о предупреждениях для граждан США?

Американские дипломатические миссии обновляют инструкции в связи с существенным ухудшением обстановки в регионе. Гражданам США рекомендуется проявлять повышенную бдительность и подготовиться к худшим сценариям развития событий.

Для ряда государств дипломаты установили наивысший уровень опасности с требованием немедленно покинуть их территорию. Сохраняется самое строгое предупреждение "Не путешествовать" в отношении Ирана, Ирака, Ливана, Сирии, Йемена и сектора Газа, причем гражданам США в Иране предписано срочно выехать.

Что касается Саудовской Аравии, Государственный департамент США призывает полностью пересмотреть планы по поездкам из-за сохраняющихся высоких рисков. В то же время официальные предупреждения о безопасности объявлены для Бахрейна, Омана, Катара, Кувейта и Иордании.

Дипломатические представительства подчеркивают угрозу непредсказуемой эскалации и внезапного ухудшения ситуации в регионе. Американцам рекомендуется постоянно следить за сообщениями местных властей и авиаперевозчиков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни должен принять важное решение относительно дальнейших действий в войне с Ираном. Он рассматривает возможность возобновления масштабных военных операций, в то же время Вашингтон продолжает контакты с Тегераном и допускает дипломатический путь.

Решающей может стать запланированная встреча Трампа с лидерами шести стран Рады сотрудничества Персидского залива, где, в частности, будут обсуждаться дальнейшая стратегия США и возможное возобновление боевых действий.