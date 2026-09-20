Про це повідомляє видання Clash Report.

Що відомо про попередження для громадян США?

Американські дипломатичні місії оновлюють вказівки через суттєве ускладнення безпекового середовища в регіоні. Громадянам США рекомендують дотримуватися підвищеної пильності та підготуватися до найгірших сценаріїв розвитку подій.

Для низки держав дипломати встановили найвищий рівень небезпеки з вимогою негайно залишити їхню територію. Зберігається найсуворіше застереження "Не подорожувати" щодо Ірану, Іраку, Лівану, Сирії, Ємену та Сектору Гази, причому громадянам США в Ірані наказано терміново виїхати.

Стосовно Саудівської Аравії Державний департамент США закликає повністю переглянути плани щодо подорожей через збереження високих ризиків. Водночас офіційні безпекові попередження оголошено для Бахрейну, Оману, Катару, Кувейту та Йорданії.

Дипломатичні представництва наголошують на загрозі непередбачуваної ескалації та раптового погіршення ситуації в регіоні. Американцям радять постійно стежити за повідомленнями місцевої влади й авіаперевізників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями має ухвалити важливе рішення щодо подальших дій у війні з Іраном. Він розглядає можливість відновлення масштабних військових операцій, водночас Вашингтон продовжує контакти з Тегераном і допускає дипломатичний шлях.

Вирішальною може стати запланована зустріч Трампа з лідерами шести країн Ради співробітництва затоки, де, зокрема, обговорюватимуть подальшу стратегію США та можливе відновлення бойових дій.