КСИР полностью захватил власть: президент Ирана подал в отставку, –медиа

Фактическая власть над государственными процессами в Иране принадлежала Корпусу стражей исламской революции. Теперь же стало известно, что действующий президент страны Масуд Пезешкиан из-за роста напряжения якобы окончательно сложил свои полномочия.

Об этом пишут иранские медиа, в частности опозиционное издание Iran International.

Что известно о нынешней власти в Иране?

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, по информации источника издания, якобы подал официальное письмо об отставке в офис верховного лидера страны.

В документе он отметил, что президент и правительство фактически отстранены от принятия ключевых государственных решений, а вакуум власти позволил радикальным группировкам в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) усилить контроль над управлением страной.

По словам источника, Пезешкиан заявил, что в таких условиях больше не может эффективно управлять правительством и выполнять свои конституционные обязанности, поэтому попросил немедленно принять его отставку.

Пока неизвестно, согласится ли на это верхушка иранской власти, однако содержание письма может свидетельствовать о серьезном конфликте внутри руководства страны. К тому же, напряжение между правительством и военно-безопасными структурами Ирана продолжалось последние месяцы.

По данным Iran International, КСИР постепенно ограничивал полномочия президента и устанавливал контроль над ключевыми направлениями государственного управления. Источники также утверждают, что администрация Пезешкиана оказалась в политическом и управленческом тупике, что усложнило дипломатические процессы и реализацию запланированных кадровых изменений в правительстве.

Напомним, что в марте Масуд Пезешкиан выражал благодарность России за поддержку и "вдохновение" во время противостояния с США, обратившись от имени иранского народа.

Тогда он заявил, что сигналы поддержки со стороны Владимира Путина, а также позиция россиян добавляют Ирану мотивации и уверенности в условиях войны.