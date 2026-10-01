Россия, мол, стремится как можно скорее завершить боевые действия в Украине путем переговоров, однако требует долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявил Владимир Путин, оценив мирные предложения Дональда Трампа как шаг в правильном направлении, несмотря на наличие сложных для Москвы решений.

Дерзкие слова диктатора цитируют пропагандистские СМИ.

Что сказал Путин о завершении войны?

Глава Кремля высказал свою позицию относительно возможности возобновления диалога. По его утверждениям, под контролем Украины в настоящее время якобы остается лишь около 11% территории Донецкой области.

Российский диктатор подчеркнул, что ключевым условием для прекращения войны Москва считает получение долгосрочных гарантий безопасности. Путин дерзко подчеркнул необходимость формирования условий для мира, которые будут иметь долгосрочную перспективу для страны-агрессора.

Оценка инициатив Трампа и обвинения в адрес Киева

Комментируя возможные сценарии урегулирования, Путин признал наличие сложных пунктов в мирных инициативах со стороны США. Несмотря на это, российская сторона якобы видит в них потенциал для дальнейших контактов.

В предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения, но Москва понимает, что это движение в правильном направлении,

– заявил Путин.

В то же время глава страны-террористки традиционно возложил ответственность за затягивание конфликта на украинскую сторону, заявив об отсутствии у Киева стремления остановить боевые действия.

По его словам, Москва якобы была готова возобновить переговорный процесс сразу после проведения выборов 21 сентября, однако обвинила Украину в нанесении ударов во время голосования.

Следует уточнить, что такая риторика президента России откровенно не согласуется с другими его заявлениями, сделанными в тот же день. В частности, Путин назвал "бессмысленными" предложения и призывы к прекращению ударов по судам в Черном море в обмен на прекращение ударов по НПЗ.

Более того, диктатор цинично высказался об обстрелах украинских городов. " "Получай, фашист, гранату от фашистского солдата" ", – сказал Путин, оправдывая удары по Украине.