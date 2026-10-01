Заявления главы Кремля передают российские пропагандистские СМИ.

Что сказал Путин о возможности прекращения огня?

Президент России выразил возмущение текущими дипломатическими инициативами по прекращению огня. Он заявил, что подобный обмен условиями является некорректным и не соответствует интересам Москвы.

Путин отметил, что обсуждение компромиссов в таком формате не имеет оснований для реальных договоренностей.

По его мнению, предложение прекратить атаки на корабли не может быть связано с безопасностью российского энергетического сектора.

Это совершенно бессмысленные предложения, которые нам пытаются выдвигать,

– заявил российский диктатор.

Он также пожаловался на введенные против России санкции, которые, очевидно, все-таки заметно бьют по экономике страны-террористки.

Что известно о ситуации?

Российские нефтеперерабатывающие заводы регулярно подвергаются системным ударам, что существенно влияет на экспортный потенциал и внутренний рынок топлива в России. В то же время судоходство в регионе остается под постоянным давлением из-за действий российских вооруженных сил.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина и партнеры рассматривают три формата частичного прекращения огня: в сфере энергетики, экспорта зерна и безопасности судоходства.

Киев готов присоединиться к договоренностям о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, а также расширить договоренности по безопасности в Черном море.

К энергетическому перемирию между Украиной и Россией ранее призывали, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Марко Рубио.